Гарри Кейн обогнал этих бомбардиров - СПИСОК

Объявлен список игроков, забивших 50-й гол в наименьшем количестве матчей немецкой Бундеслиги.

Как сообщает İdman.biz, рекордсменом по этому показателю является Гарри Кейн, оформивший хет-трик во вчерашней игре с "Аугсбургом".

Английская звезда «Баварии» достигла отметки «50» в своем 43-м матче в Бундеслиге. Он с большим отрывом превзошел рекорд Эрлинга Холанда в дортмундской «Боруссии». Норвежец забил свой 50-й гол в 50-м матче.

Футболисты, забившие 50 голов в Бундеслиге быстрее всех

1. Гарри Кейн («Бавария») – 43

2. Эрлинг Холанд («Боруссия» Д) – 50

3. Тимо Конецка ("Боруссия" Д, "Мюнхен 1860") - 63

4-5. Уве Зеелер («Гамбург») – 67

Рой Макай («Бавария») – 67

6. Рудольф Брунненмейер («Мюнхен 1860») – 70

7. Хорст Хрубеш («Рот Вайс», «Гамбург») – 74

8. Графите («Вольфсбург») – 77

9. Дитер Мюллер («Кельн») – 79

10-11. Лотар Эммерих («Боруссия» Д) – 80

Кристиан Мюллер («Кёльн», «Карлсруэ») — 80

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