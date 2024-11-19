Сборная России снова не примет участия в отборочном этапе

Сборная России по футболу не будет участвовать в отборочном этапе ЧМ-2026.

İdman.biz сообщает, что представители команды не примут участия в жеребьевке этапа, который состоится 13 декабря.

УЕФА и ФИФА не изменили своего решения относительно России. Сборная не будет бороться за выход на чемпионат мира.

Отметим, что российские команды отстранены от всех соревнований до принятия следующего решения в феврале 2022 года. Поскольку очередное решение еще не принято, сборная этой страны пропустит ЧМ-2026 после ЧМ-2022 и ЕВРО-2024.

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