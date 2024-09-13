Криштиану Роналду рассказал о кумирах своего детства

Криштиану Роналду, нападающий саудовского клуба «Аль-Наср», назвал имена своих кумиров детства.

Как сообщает İdman.biz, португальская звезда рассказал, что это бразильские легенды - Роналду и Роналдиньо.

Он признался, что вырос, наблюдая за их игрой:

«Я не люблю сравнений. Могу сказать, что они оставили футболу наследие. Я выиграл больше индивидуальных титулов, чем они, но американские легенды выиграли чемпионат мира. Я действительно восхищаюсь этими игроками. Я вырос, наблюдая, как они играют. Не столь важно, какой из них лучше».

Отметим, что контракт Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до лета 2025 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 15 миллионов евро.

İdman.biz