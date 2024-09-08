Сборной Франции нужен провал в Лиге наций. Не уволят Дешама - не выиграют ЧМ-2026

Уникальный случай - конфликты тоже помогут.

İdman.biz представляет статью со ссылкой на soccer.ru.

Команде Мбаппе полезнее часто проигрывать

По результатам Евро-2020, ЧМ-2022 и Евро-2024 можно сделать вывод, что сборная Франции остановилась в развитии. Ушли из сборной футболисты, которые заставили капризных ребят поколения Погба собраться во время ЧМ-2018. Были одной большой семьей, невзирая на разные культурные коды и подход к жизни. Но тогда французы вели себя так, что при выселении из базы, где располагались, местные девушки плакали.

Дружелюбными пробыли недолго. Франция как Мбаппе. Юным впечатлил в составе «Монако». Результативно начал в ПСЖ. Но не вышел из тени Месси и Неймара. А под конец капризничал. И в таком состоянии попал в «Реал». Когда Вальверде выдаст пас пяткой, а Винисиус заработает и отдаст Килиану пенальти – будет дубль в ворота «Бетиса». А если нет, то начинаются проблемы. В сборной Франции из Мбаппе тоже плохой лидер.

Жиру окончательно постарел, ушел из сборной. А на дорожку Оливье разозлил Дешама неготовностью на Евро-2024. Тюрам не спас. Коло Муани может остаться в истории французского футбола автором того самого промаха в финале ЧМ-2022. У Дидье вряд ли получится найти решение проблемы. Баркола, шикарно дебютировавший в сезоне в составе ПСЖ, забил Италии быстрый мяч. И чем закончилось? Победой Спаллетти.

Итальянцы вторым номером создали больше моментов, чем фаворит. Решение оставить Дешама является «свиньей», которую французам подсунул обиженный бывший глава местного футбола. Но ещё глупее, что ни Дешам, ни новые боссы французского футбола не прочитали наличие раскола. На Евро-2024 увидели замыленную тень Франции, которая теоретически возможна с талантливыми Кунде, Салиба, Баркола и Мбаппе.

Сборная Франции потеряла игровую магию

Очевидна ставка на класс исполнителей. Высокомерия тоже немало. Поэтому швейцарцы отыгрались на Евро-2020, прошли дальше в серии пенальти. Поэтому сборная Марокко постоянно владела мячом в полуфинале ЧМ-2022. Имела подходы к воротам Льориса. Именно поэтому у вчерашнего школьника Ямаля есть магический удар в полуфинале Евро-2024, а Мбаппе провалил престижный турнир. А ведь фаворитами были Франция и Англия.

Британцы оставили Саутгейта – уступили в финале Евро второй раз подряд. А французы не выгнали Дешама, хотя им значительно проще. Англичанам надо падать на колени перед Клоппом и Гвардиолой. Просить подхватить команду Ли Карсли. Временный наставник в дебютном поединке переиграл родную сборную Ирландии. Голы забивали Райс и Грилиш, бывшие футболисты «парней в зелёном». Франция – тоже сборная бывшей большой империи.

Но Дешам уставший Наполеон. Даже историческая ничья 3:3 в финале против Аргентины – заслуга Мбаппе. У Килиана хет-трик, именно форвард в перерыве убеждал французских футболистов, что можно отыграться после ужасного дебютного отрезка. А Дешам летом ничего не предложил в бою с де ла Фуэнте, хотя сборная Испании не всегда работает грамотно и легко побеждает. Например, в Белграде сыграли 0:0, уступили себе и голкиперу.

У Франции проблемы глубже. А решение на поверхности. Есть замена для Дешама. Зидан так давно в очереди, что остыл на пути в сборную. Возможно, найдет в будущем клуб. Но француз пока свободен. А дружелюбное отношение молодых «трехцветных» к тренеру Анри на Олимпиаде показывает, что нужен иной подход. Дешам надоел Мбаппе и команде. У них куда больше поводов поссориться, чем поверить в новую победу на мундиале.

«Трехцветные» обожают ошибаться с тренерами

У Франции были классные футболисты задолго до первой победы на Евро-1984. Но тренеру Идальго дали десяток лет, чтобы выстроить команду. Сейчас мир футбола быстрее, а легендарного тренера не назвать нереально везучим. На ЧМ ему не фартило как немцам. Зидану повезло, что на домашнем ЧМ-98 и на Евро-2000 у Франции были правильные тренеры. Но после первого триумфа произошла рокировка. Дешама стоило менять раньше.

Подходит везучий Зидан, который выигрывал Лигу чемпионов с «Реалом». Дешам с «Монако» был в финале престижного турнира двадцать лет назад, но проиграл вчистую Моуриньо и Аленичеву. Дидье очень давно не впечатляет тактически. Можно вспомнить гениальную работу Гризманна на ЧМ-2022 до финала. Но Скалони закрыл Антуана в решающий день. А на Евро-2024 французы мучили себя и зрителей, а не играли в футбол.

Поражение от Италии — сотое доказательство твердолобости менеджеров и чиновников из Франции. Разумеется, не будем унижать чемпиона мира Дешама сравнением с Доменеком. Но даже «Звездочет» вышел в финал ЧМ-2006, где дошел до пенальти против команды Италии. А без удаления Зидана за удар головой в грудь Матеррацци (защитник оскорбил сестру Зинедина) французы могли выиграть. Но кто управлял сборной Франции?

Легенды говорят, что уже тогда команду тренировал Зидан. А в день поражения от Италии в Лиге наций в раздевалке Франции функции тренера выполнял Меньян. Не было ни одной причины оставлять Дешама после поражения в финале ЧМ-2022. Человек, который уступил в двух финалах, причем так трагически, в овертайме Португалии и после пенальти Аргентине, не сможет убедить коллектив, что он везучий. Дешам не прибавляет.

Парадоксально, но Франции нужен вылет в низший дивизион в Лиге наций. А ещё лучше очередной скандал внутри команды, чтобы Дидье резко ушел в следующем году. Тогда придет Зидан, вернув надежду. Никаких гарантий, но революция, как французы любят. Иначе увидите скучного фаворита без искры и реализации потенциала. Номинально самая сильная сборная мира без тренера со свежими идеями. А хуже всего, что слишком мощные.

Проще говоря, даже без правильной работы Дешама могут выйти из группы с Бельгией, Италией и Израилем. При этом успех в Лиге наций не всегда говорит о будущем триумфе на серьезном кубке. Испанский пример не является правилом. Но даже если французы начнут побеждать по накатанной дорожке, то останутся командой без лица. К сожалению, интересная Франция давно не появлялась. Именно скучный Дешам тянет команду вниз.

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