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"Манчестер Сити" близок к рекордному трансферу в своей истории

Мировой футбол
Новости
23 Июня 2026 11:40
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"Манчестер Сити" близок к рекордному трансферу в своей истории

Футбольный клуб "Манчестер Сити" продолжает работу над трансфером полузащитника "Ноттингем Форест" и сборной Англии Эллиота Андерсона.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Николо Скиру, английский клуб готовит новое предложение по 23-летнему футболисту.

По информации источника, "горожане" намерены в ближайшее время отправить предложение в размере 135-140 миллионов евро, чтобы завершить сделку. Ранее "Манчестер Сити" уже предлагал за Андерсона 106 миллионов фунтов с учетом бонусов.

Также сообщается, что клуб согласовал с игроком условия личного контракта до лета 2031 года. Сам Андерсон заинтересован в переходе и хочет как можно скорее присоединиться к новой команде.

İdman.Biz
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