"Астон Вилла" готовит громкий трансфер на случай продажи лидера

Футбольный клуб "Астон Вилла" начал поиск возможной замены для Моргана Роджерса на случай продажи одного из лидеров команды в летнее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Daily Mail, одним из главных кандидатов на усиление левого фланга атаки является вингер "Арсенала" Габриел Мартинелли.

По информации источника, бирмингемский клуб рассчитывает выручить за 23-летнего Роджерса около 100 миллионов фунтов стерлингов. В случае успешной продажи часть этих средств может быть направлена на приобретение бразильского футболиста.

Отмечается, что кандидатуру Мартинелли высоко оценивает главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери, который хорошо знаком с игроком по работе в лондонском клубе.

Сообщается также, что "Арсенал" готов рассмотреть предложения по бразильскому форварду. Если трансфер состоится, Мартинелли станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов в составе "Астон Виллы".

В минувшем сезоне бразилец оставался важной частью атакующей линии "Арсенала" и помог команде бороться за высокие места в английской Премьер-лиге и еврокубках.