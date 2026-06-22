"Аль-Хиляль" готов предложить 170 млн евро за звезду "Барселоны"

Бразильский вингер "Барселоны" Рафинья Диас может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на talkSPORT, серьезный интерес к футболисту проявляет "Аль-Хиляль".

Саудовский клуб намерен направить "Барселоне" предложение в размере 170 миллионов евро за трансфер 29-летнего игрока.

Рафинья провел впечатляющий сезон в составе каталонцев. Во всех турнирах бразилец сыграл 33 матча, забил 21 гол и отдал восемь результативных передач.

Действующий контракт футболиста с "Барселоной" рассчитан до лета 2028 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 70 миллионов евро.

Отметим, что в последние годы клубы из Саудовской Аравии активно привлекают звезд мирового футбола, предлагая как игрокам, так и их клубам крупные финансовые условия.