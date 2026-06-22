ЧМ-2026: Месси против Австрии, Франция экзаменует Ирак и матч за выживание – ОБЗОР İDMAN.BİZ

На чемпионате мира-2026 по футболу стартует 12-й игровой день группового этапа.

Как передает İdman.Biz, в центре внимания окажутся группы I и J, где после первого тура уже появились явные фавориты, но борьба за плей-офф только набирает остроту. Франция и Норвегия постараются развить успешный старт, Аргентина и Австрия сыграют за лидерство, а Иордания и Алжир проведут матч, в котором цена ошибки будет особенно высокой.

Аргентина - Австрия (22 июня, 21:00, здесь и далее время по Баку)

Главный матч дня пройдет в группе J. Аргентина начала защиту титула уверенной победой над Алжиром (3:0), а Лионель Месси оформил хет-трик и вновь стал центральной фигурой турнира. Австрия тоже стартовала с победы, обыграв Иорданию (3:1), поэтому встреча в Далласе фактически может определить фаворита группы.

После первого тура у Аргентины и Австрии по три очка, но южноамериканцы идут выше за счет лучшей разницы мячей. Победитель этой встречи гарантирует себе место в плей-офф, а ничья больше устроит Аргентину, которая уже имеет небольшой запас по разнице.

У австрийцев есть хорошие новости по составу: защитник Штефан Пош готов играть, несмотря на повреждение лица, и может выйти в специальной маске. Ральф Рангник уже предупредил, что против Аргентины его команде потребуется едва ли не лучший матч за время его работы. И это звучит честно: прессинг Австрии способен доставить проблемы, но против Месси, Альвареса, Лаутаро и полузащиты Аргентины одной смелости будет мало.

Франция - Ирак (23 июня, 01:00)

Франция подходит ко второму туру группы I в статусе очевидного фаворита. В первом матче команда Дидье Дешама обыграла Сенегал (3:1), а Килиан Мбаппе сразу включился в гонку бомбардиров. Ирак, напротив, начал турнир с поражения от Норвегии (1:4), хотя по содержанию его игра выглядела лучше, чем итоговый счет.

После первого тура Норвегия лидирует в группе благодаря разнице мячей, Франция идет второй, Сенегал и Ирак очков пока не набрали. Для французов победа в Филадельфии станет решением задачи выхода в следующий раунд. Для Ирака это матч, в котором нужно не только защищаться, но и попытаться зацепиться хотя бы за очко.

Главный тренер Ирака Грэм Арнольд заявил, что его команда не собирается закрываться у своей штрафной. Это рискованный, но понятный подход: после поражения от Норвегии иракцам уже нельзя играть только на удержание счета. Хорошая новость для них - готовность Али Джасима, который восстановился после повреждения шеи. Но сдержать Францию, где Мбаппе находится в отличном тонусе, будет куда сложнее, чем просто выйти с правильным настроем.

Норвегия — Сенегал (23 июня, 04:00)

Норвегия стала одним из самых ярких открытий первого тура. Команда Столе Сольбаккена разгромила Ирак (4:1), а Эрлинг Холанд забил два мяча в своем дебютном матче на чемпионатах мира. Теперь скандинавам предстоит совсем другой экзамен — против Сенегала, которому после поражения от Франции нельзя снова проигрывать.

В группе I у Норвегии три очка и первое место, у Сенегала — ноль. Победа выведет норвежцев в плей-офф и превратит их последний матч с Францией в спор за первую строчку. Сенегал же в случае поражения окажется в очень тяжелом положении перед заключительным туром.

В истории личных встреч у Сенегала есть приятное воспоминание: команды играли один раз, в 2006 году, и африканская сборная победила со счетом 2:1. Сейчас у Сенегала тоже есть аргументы — скорость, физическая мощь, опыт Садио Мане и умение играть на пространстве. Но Норвегия после первого тура выглядит командой, которая может наказывать за любую ошибку.

Сольбаккен уже призвал не расслабляться и отдельно отметил угрозу быстрых сенегальских атак. Это правильный акцент: матч может получиться не таким односторонним, как игра Норвегии с Ираком. Если Сенегал выдержит стартовое давление и лишит Холанда удобных передач, интрига будет жить долго. Если нет — норвежцы могут очень быстро приблизиться к плей-офф.

Иордания - Алжир (23 июня, 07:00)

Последний матч игрового дня — встреча двух команд, которые проиграли в первом туре группы J. Иордания уступила Австрии (1:3), но оставила хорошее впечатление и забила свой первый гол в истории чемпионатов мира. Алжир проиграл Аргентине (0:3), причем главный удар по команде нанес хет-трик Месси.

Сейчас Иордания занимает третье место в группе, Алжир — четвертое. У обеих команд ноль очков, поэтому очная встреча в Калифорнии превращается в матч за выживание. Победа оставит реальные шансы на борьбу за второе или третье место, поражение почти наверняка резко осложнит путь дальше.

Главный тренер Иордании Жамаль Селлами заявил, что команда уже избавилась от стартового волнения после дебюта на мундиале. Это важно: против Австрии иорданцы временами выглядели смело и не развалились после пропущенных мячей. У Алжира настроение другое — Владимир Петкович подчеркнул, что судьба команды остается в ее руках. Для североафриканцев это матч, где нужно не просто владеть мячом, а наконец превратить свой атакующий потенциал в результат.