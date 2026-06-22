Матч Франция - Ирак может быть перенесен

Матч группового этапа чемпионата мира-2026 между сборными Франции и Ирака, который должен состояться в ночь на 23 июня, может пройти с задержкой или быть перенесен из-за неблагоприятных погодных условий.

Как сообщает İdman.Biz, синоптики прогнозируют в Филадельфии сильные грозы и интенсивные осадки в часы проведения встречи. Кроме того, местные службы предупредили о риске подтоплений во второй половине дня.

Дополнительную проблему создает то, что стадион, на котором запланирован матч, не имеет крыши. В случае резкого ухудшения погоды начало встречи может быть отложено, а сама игра - перенесена.

Напомним, сборные Франции и Ирака выступают в группе I. Окончательное решение по проведению матча, как ожидается, будет принято ближе к стартовому свистку.

Отметим, что встреча Франция - Ирак должна начаться 23 июня в 01:00 по бакинскому времени.