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Фатих Терим обратился к болельщикам сборной Турции после провала на ЧМ-2026

ЧМ-2026
Новости
22 Июня 2026 12:26
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Фатих Терим обратился к болельщикам сборной Турции после провала на ЧМ-2026

Бывший главный тренер сборной Турции Фатих Терим призвал болельщиков поддержать национальную команду после неудачного выступления на чемпионате мира-2026.

Как сообщает İdman.Biz, опытный специалист отметил, что в кризисный момент сборной особенно важно сохранить взвешенный подход и не переходить к разрушительной критике.

"Давайте сделаем это правильно. Давайте будем вести себя как большие команды и большие страны. Они тоже проигрывают, но умеют очень быстро подниматься после поражений. В этом и заключается самое важное различие. Эту игру, конечно, будут критиковать и анализировать. Моя единственная просьба - не быть жесткими и разрушительными. Именно они привели нас сюда, и завтра мы снова будем многого от них ждать. Если бы мы были страной, которая умеет говорить о своих ошибках с любовью и конструктивно, мы бы быстрее поднимались на ноги. Мы ездили с ними на чемпионаты мира и Европы, и сделаем это снова. Оставайтесь с любовью", - заявил Терим.

Напомним, после поражения от Парагвая сборная Турции лишилась шансов на выход из группы и подверглась жесткой критике со стороны местных болельщиков.

İdman.Biz
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