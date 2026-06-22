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Капитан сборной Ирана: "Мы просто хотим справедливости"

ЧМ-2026
Новости
22 Июня 2026 14:42
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Капитан сборной Ирана: "Мы просто хотим справедливости"

Полузащитник сборной Ирана по футболу Алиреза Джаханбахш высказался о трудностях, с которыми команда столкнулась на чемпионате мира-2026 в США.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на ESPN, иранским футболистам разрешают въезжать в США лишь за 24 часа до начала матчей турнира.

Капитан команды отметил, что сборная рассчитывает на равное отношение по сравнению с другими участниками чемпионата мира.

"Мы просто хотим справедливости. Хотим такого же отношения, как к другим сборным, и не думаю, что просим слишком многого", - сказал Джаханбахш.

При этом он подчеркнул, что сложившиеся обстоятельства лишь сплотили команду.

"В нашей культуре есть такая особенность - в трудных ситуациях мы становимся сильнее. Думаю, это сделало нас еще крепче как команду. В матче с Бельгией мы показали характер, и это во многом связано с тем, в какой ситуации сейчас находимся", - отметил футболист.

Джаханбахш также выразил надежду, что перед заключительным матчем группового этапа против Египта сборной Ирана позволят прибыть в США раньше обычного.

После двух туров команда остается непобежденной: иранцы сыграли вничью с Новой Зеландией (2:2) и Бельгией (0:0). Решающий матч группы G против Египта состоится 27 июня.

İdman.Biz
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