Век ожидания закончился: победа Египта подняла на ноги всю страну - ВИДЕО

Победа сборной Египта над Новой Зеландией со счетом 3:1 во 2-м туре группового этапа чемпионата мира-2026 вызвала бурную реакцию как внутри команды, так и по всей стране.

Как сообщает İdman.Biz, после финального свистка особый резонанс вызвала атмосфера в раздевалке египетской сборной, где футболисты эмоционально отпраздновали исторический успех.

В соцсетях широко разошлась фраза "сейчас все хотят оказаться в раздевалке сборной Египта", а кадры с празднованием быстро стали вирусными.

Одновременно тысячи людей вышли на улицы, устроили автомобильные колонны и отмечали победу с национальными флагами.

Отметим, что ранее сборная Египта участвовала в трех чемпионатах мира, но ни разу не побеждала. Успех в матче с Новой Зеландией стал для команды первой победой в истории выступлений на мундиалях.