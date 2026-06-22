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Вратарь Уругвая стал лидером по результативным ошибкам на ЧМ

ЧМ-2026
Новости
22 Июня 2026 09:58
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Вратарь Уругвая стал лидером по результативным ошибкам на ЧМ

Голкипер сборной Уругвая Фернадо Муслера возглавил рейтинг по количеству результативных ошибок на чемпионатах мира, сообщает İdman.Biz со ссылкой на OptaJose. В матче второго тура группового этапа ЧМ-2026 с Кабо-Верде (2:2) Муслера допустил результативную ошибку, которая позволила соперникам сравнять счет.

Игроки, совершившие больше всего ошибок, приводящих к голу, на чемпионатах мира с 1966 года:

Фернандо Муслера (Уругвай) — 4

Мохаммед Аль-Деайя (Саудовская Аравия) — 3

Марк Шварцер (Австралия) — 3

Мануэль Нойер (Германия) – 3

В первом туре Уругвай сыграл вничью с Саудовской Аравией (1:1), а сборная Кабо-Верде сенсационно отобрала очки у Испании, завершив матч со счетом 0:0. В заключительном, третьем туре, группового этапа Уругвай сыграет с Испанией, а Кабо-Верде — с Саудовской Аравией, обе встречи пройдут 27 июня.

İdman.Biz
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Встреча прошла на стадионе в Лос-Анджелесе

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