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Уругвай и Кабо-Верде сыграли вничью в матче ЧМ-2026 - ВИДЕО

ЧМ-2026
Новости
22 Июня 2026 04:12
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Уругвай и Кабо-Верде сыграли вничью в матче ЧМ-2026 - ВИДЕО

Сборная Уругвая сыграла вничью со сборной Кабо-Верде в матче второго тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 — 2:2.

На 21‑й минуте хавбек сборной Кабо‑Верде Кевин Ленини вывел свою команду вперед. Защитник Максимилиано Араухо забил ответный мяч на 44‑й минуте. Полузащитник Агустин Каноббио вывел сборную Уругвая вперед на 45+6‑й минуте. На 61-й минуте форвард островитян Элио Варела сравнял счет в матче.

В первом туре Уругвай сыграл вничью с Саудовской Аравией (1:1), а сборная Кабо-Верде сенсационно отобрала очки у Испании, завершив матч со счетом 0:0. В заключительном, третьем туре, группового этапа Уругвай сыграет с Испанией, а Кабо-Верде — с Саудовской Аравией, обе встречи пройдут 27 июня.

İdman.Biz
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Встреча проходит на стадионе в Атланте

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