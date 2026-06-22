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Килиан Мбаппе: "Я не думаю о Холанде. Я думаю об Ираке"

ЧМ-2026
Новости
22 Июня 2026 11:26
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Килиан Мбаппе: "Я не думаю о Холанде. Я думаю об Ираке"

Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе прокомментировал сравнения с Лионелем Месси, Криштиану Роналду, Эрлингом Холандом и Харри Кейном во время чемпионата мира-2026.

Как сообщает İdman.Biz, французский форвард заявил, что считает подобные сопоставления делом журналистов, а сам сосредоточен исключительно на ближайшем матче против Ирака.

"Месси вместе с Криштиану Роналду - лучшие футболисты, это очевидно. Я просто стараюсь помочь своей команде выиграть еще один чемпионат мира. Остальное - работа журналистов. Сейчас я не думаю о Холанде. Возможно, он думает обо мне, но я думаю об Ираке", - сказал Мбаппе.

Сборная Франции проведет матч 2-го тура ЧМ-2026 против Ирака 23 июня. После первого тура команда с тремя очками входит в число лидеров своей группы.

İdman.Biz
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