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Ламин Ямаль посвятил первый гол на чемпионатах мира семье и родному городу

ЧМ-2026
Новости
22 Июня 2026 11:42
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Ламин Ямаль посвятил первый гол на чемпионатах мира семье и родному городу

Вингер сборной Испании по футболу Ламин Ямаль рассказал, кому посвятил свой первый гол на чемпионатах мира.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо, 18-летний футболист открыл счет в матче 2-го тура группы H против Саудовской Аравии, который завершился победой испанцев со счетом 4:0.

"Этот гол я посвящаю своей маме, своей девушке, своей семье, своим друзьям, всем, кто находится здесь, а также жителям Матаро", - сказал Ямаль после матча.

Для одного из самых ярких молодых игроков мирового футбола этот мяч стал первым на чемпионатах мира. В игре с Саудовской Аравией Ямаль провел на поле только первый тайм, после чего в перерыве его заменил Йереми Пино.

İdman.Biz
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