Сборная Азербайджана U17 проведет два контрольных матча с Таджикистаном

Сборная Азербайджана по футболу среди игроков не старше 17 лет проведет учебно-тренировочные сборы в Баку с 23 июня по 2 июля.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Ассоциацию футбольных федераций Азербайджана (АФФА), в рамках подготовки команда дважды сыграет с юношеской сборной Таджикистана соответствующего возраста.

Контрольные матчи состоятся 29 июня и 1 июля в Учебно-тренировочном центре национальных команд. Начало обеих встреч запланировано на 18:30 по бакинскому времени.

На сборы вызваны 23 футболиста:

Вратари: Ульви Аббаслы ("Сумгайыт"), Октай Мехралиев ("Карабах"), Давуд Абуллаев ("Карабах").

Защитники: Джавидан Бабаев ("Карабах"), Руслан Гулиев ("Нефтчи"), Вагиф Набиев ("Карабах"), Угур Гурбанлы ("Карабах"), Роман Фарзали ("Карабах"), Омер Фаталиев ("Карабах"), Ахад Гаджизаде ("Карабах"), Ренат Алиев ("Нефтчи"), Даниил Раджабов ("Карабах").

Полузащитники: Джихад Садыгов ("Сабах"), Мехди Гусейн ("Карабах"), Расул Балакишиев (Marcet, Испания), Ниджат Ахмедзаде (Marcet, Испания), Вагиф Мамедли ("Сабах"), Нихад Гусейнзаде ("Сабах"), Шикар Шикар ("Нефтчи"), Тунар Байрамов ("Карабах"), Фирдовси Шейдаев ("Сабах"), Назим Алиев ("Црвена Звезда", Сербия), Руслан Абилов ("Сабах").