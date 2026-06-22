22 Июня 2026
RU

"РБ Лейпциг" назначил нового главного тренера

Мировой футбол
Новости
22 Июня 2026 21:25
19
"РБ Лейпциг" назначил нового главного тренера

Немецкий клуб "РБ Лейпциг" объявил о назначении Мартина Демикелиса на пост главного тренера команды.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт клуба, контракт с 45-летним аргентинским специалистом рассчитан до 30 июня 2028 года.

На этом посту Демикелис сменил Оле Вернера.

"Меня убедили переговоры с руководством клуба и его спортивная концепция. "РБ Лейпциг" — амбициозный клуб с четкой идентичностью, выдающимися талантами и решимостью постоянно совершенствоваться на самом высоком уровне. Это именно тот вызов, которого я искал", - заявил новый наставник команды.

До переезда в Германию Демикелис работал главным тренером испанской "Мальорки", мексиканского "Монтеррея" и аргентинского "Ривер Плейта". С клубом из Буэнос-Айреса он выиграл чемпионат Аргентины и Суперкубок страны.

В бытность игроком Демикелис выступал за "Баварию", в составе которой четыре раза становился чемпионом Германии и четырежды выигрывал Кубок страны. Также он завоевал титул чемпиона Англии в составе "Манчестер Сити".

В сезоне-2025/26 "РБ Лейпциг" занял третье место в Бундеслиге и завоевал бронзовые медали чемпионата Германии.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Аль-Хиляль" готов предложить 170 млн евро за звезду "Барселоны"
20:46
Мировой футбол

"Аль-Хиляль" готов предложить 170 млн евро за звезду "Барселоны"

Саудовский клуб не оставляет попыток подписать Рафинью

Федерацию футбола Италии возглавил бывший глава НОК
20:30
Мировой футбол

Федерацию футбола Италии возглавил бывший глава НОК

Бывший глава комитета сменил Габриэле Гравину

"МЮ" выкупил большую часть земли под новый стадион на 100 тысяч зрителей
19:45
Мировой футбол

"МЮ" выкупил большую часть земли под новый стадион на 100 тысяч зрителей

Клуб продолжает реализацию масштабного проекта по развитию района вокруг "Олд Траффорд"

Сборная Азербайджана U17 проведет два контрольных матча с Таджикистаном
17:24
Мировой футбол

Сборная Азербайджана U17 проведет два контрольных матча с Таджикистаном

Команда соберется в Баку и сыграет с таджикистанцами 29 июня и 1 июля

ЧМ-2026: Месси против Австрии, Франция экзаменует Ирак и матч за выживание – ОБЗОР İDMAN.BİZ
16:08
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Месси против Австрии, Франция экзаменует Ирак и матч за выживание – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В очередной игровой день мундиаля еще ряд сборных смогут гарантировать себе выход в плей-офф

Капитан сборной Ирана: "Мы просто хотим справедливости"
14:42
ЧМ-2026

Капитан сборной Ирана: "Мы просто хотим справедливости"

Алиреза Джаханбахш заявил, что команда находится в неравных условиях из-за позднего допуска на матчи в США

Самое читаемое

"Барселона" договорилась о переходе 18-летнего таланта из Эквадора
19 Июня 23:36
Мировой футбол

"Барселона" договорилась о переходе 18-летнего таланта из Эквадора

Хосуэ Кайседо продолжит карьеру в системе каталонского клуба
"Ливерпуль" включился в борьбу за игрока сборной Португалии
20 Июня 00:15
Мировой футбол

"Ливерпуль" включился в борьбу за игрока сборной Португалии

На Франсишку Тринкана также претендует "Милан"

Египет одержал первую победу в истории чемпионатов мира - ВИДЕО
09:14
ЧМ-2026

Египет одержал первую победу в истории чемпионатов мира - ВИДЕО

Команда Хоссама Хассана обыграла Новую Зеландию в матче второго тура ЧМ-2026

Рафинья почти точно выбыл до конца ЧМ-2026
20 Июня 12:53
ЧМ-2026

Рафинья почти точно выбыл до конца ЧМ-2026

В сборной Бразилии подтвердили, что вингер получил повреждение в матче с Гаити