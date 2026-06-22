"РБ Лейпциг" назначил нового главного тренера

Немецкий клуб "РБ Лейпциг" объявил о назначении Мартина Демикелиса на пост главного тренера команды.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт клуба, контракт с 45-летним аргентинским специалистом рассчитан до 30 июня 2028 года.

На этом посту Демикелис сменил Оле Вернера.

"Меня убедили переговоры с руководством клуба и его спортивная концепция. "РБ Лейпциг" — амбициозный клуб с четкой идентичностью, выдающимися талантами и решимостью постоянно совершенствоваться на самом высоком уровне. Это именно тот вызов, которого я искал", - заявил новый наставник команды.

До переезда в Германию Демикелис работал главным тренером испанской "Мальорки", мексиканского "Монтеррея" и аргентинского "Ривер Плейта". С клубом из Буэнос-Айреса он выиграл чемпионат Аргентины и Суперкубок страны.

В бытность игроком Демикелис выступал за "Баварию", в составе которой четыре раза становился чемпионом Германии и четырежды выигрывал Кубок страны. Также он завоевал титул чемпиона Англии в составе "Манчестер Сити".

В сезоне-2025/26 "РБ Лейпциг" занял третье место в Бундеслиге и завоевал бронзовые медали чемпионата Германии.