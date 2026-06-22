Федерацию футбола Италии возглавил бывший глава НОК

Новым президентом Итальянской федерации футбола (FIGC) стал бывший глава Национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго.

Как сообщает İdman.Biz, об этом объявила Федерация футбола Италии на своем официальном сайте.

Выборы состоялись в Риме. По итогам голосования Малаго получил 68,58% голосов и уверенно опередил своего единственного соперника Джанкарло Абете, который ранее возглавлял FIGC с 2007 по 2014 год.

На посту президента федерации Малаго сменил Габриэле Гравину, руководившего итальянским футболом с 2018 по 2026 год.

Одновременно был представлен новый состав Федерального совета FIGC. От клубов Серии А в него вошли Стефано Кампочча из "Удинезе", Джорджо Кьеллини, представляющий "Ювентус", а также президент "Интера" Джузеппе Маротта.

Малаго является одной из наиболее влиятельных фигур в итальянском спорте. С 2013 по 2025 год он возглавлял Национальный олимпийский комитет Италии и принимал активное участие в подготовке страны к зимним Олимпийским играм 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо.