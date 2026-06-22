"МЮ" выкупил большую часть земли под новый стадион на 100 тысяч зрителей

"Манчестер Юнайтед" завершил сделку по приобретению большей части земельного участка, необходимого для строительства новой арены вместимостью 100 тысяч зрителей.

Как сообщает İdman.Biz, этот шаг стал одним из ключевых этапов реализации долгосрочного проекта по модернизации инфраструктуры клуба и развитию территории вокруг нынешнего стадиона "Олд Траффорд".

Будущая арена должна стать центральным объектом масштабного спортивно-развлекательного кластера. Проект предусматривает не только строительство нового стадиона, но и комплексное обновление прилегающей территории.

Согласно планам клуба, рядом со стадионом будут построены около 15 тысяч жилых домов, появятся коммерческие зоны под общим навесом, а также будет модернизирована транспортная инфраструктура.

Ожидается, что реализация проекта позволит создать до 48 тысяч новых рабочих мест и станет одним из крупнейших проектов городского развития в регионе за последние годы.