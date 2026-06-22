22 Июня 2026
RU

"МЮ" выкупил большую часть земли под новый стадион на 100 тысяч зрителей

Мировой футбол
Новости
22 Июня 2026 19:45
21
"МЮ" выкупил большую часть земли под новый стадион на 100 тысяч зрителей

"Манчестер Юнайтед" завершил сделку по приобретению большей части земельного участка, необходимого для строительства новой арены вместимостью 100 тысяч зрителей.

Как сообщает İdman.Biz, этот шаг стал одним из ключевых этапов реализации долгосрочного проекта по модернизации инфраструктуры клуба и развитию территории вокруг нынешнего стадиона "Олд Траффорд".

Будущая арена должна стать центральным объектом масштабного спортивно-развлекательного кластера. Проект предусматривает не только строительство нового стадиона, но и комплексное обновление прилегающей территории.

Согласно планам клуба, рядом со стадионом будут построены около 15 тысяч жилых домов, появятся коммерческие зоны под общим навесом, а также будет модернизирована транспортная инфраструктура.

Ожидается, что реализация проекта позволит создать до 48 тысяч новых рабочих мест и станет одним из крупнейших проектов городского развития в регионе за последние годы.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Аль-Хиляль" готов предложить 170 млн евро за звезду "Барселоны"
20:46
Мировой футбол

"Аль-Хиляль" готов предложить 170 млн евро за звезду "Барселоны"

Саудовский клуб не оставляет попыток подписать Рафинью

Федерацию футбола Италии возглавил бывший глава НОК
20:30
Мировой футбол

Федерацию футбола Италии возглавил бывший глава НОК

Бывший глава комитета сменил Габриэле Гравину

Сборная Азербайджана U17 проведет два контрольных матча с Таджикистаном
17:24
Мировой футбол

Сборная Азербайджана U17 проведет два контрольных матча с Таджикистаном

Команда соберется в Баку и сыграет с таджикистанцами 29 июня и 1 июля

ЧМ-2026: Месси против Австрии, Франция экзаменует Ирак и матч за выживание – ОБЗОР İDMAN.BİZ
16:08
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Месси против Австрии, Франция экзаменует Ирак и матч за выживание – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В очередной игровой день мундиаля еще ряд сборных смогут гарантировать себе выход в плей-офф

Капитан сборной Ирана: "Мы просто хотим справедливости"
14:42
ЧМ-2026

Капитан сборной Ирана: "Мы просто хотим справедливости"

Алиреза Джаханбахш заявил, что команда находится в неравных условиях из-за позднего допуска на матчи в США

Леандро Андраде переходит в украинский клуб?
13:41
Азербайджанский футбол

Леандро Андраде переходит в украинский клуб?

"Карабах" заработает на трансфере полузащитника более 4 миллионов евро

Самое читаемое

"Барселона" договорилась о переходе 18-летнего таланта из Эквадора
19 Июня 23:36
Мировой футбол

"Барселона" договорилась о переходе 18-летнего таланта из Эквадора

Хосуэ Кайседо продолжит карьеру в системе каталонского клуба
"Ливерпуль" включился в борьбу за игрока сборной Португалии
20 Июня 00:15
Мировой футбол

"Ливерпуль" включился в борьбу за игрока сборной Португалии

На Франсишку Тринкана также претендует "Милан"

Египет одержал первую победу в истории чемпионатов мира - ВИДЕО
09:14
ЧМ-2026

Египет одержал первую победу в истории чемпионатов мира - ВИДЕО

Команда Хоссама Хассана обыграла Новую Зеландию в матче второго тура ЧМ-2026

Рафинья почти точно выбыл до конца ЧМ-2026
20 Июня 12:53
ЧМ-2026

Рафинья почти точно выбыл до конца ЧМ-2026

В сборной Бразилии подтвердили, что вингер получил повреждение в матче с Гаити