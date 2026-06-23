23 Июня 2026
RU

"Барселона" заинтересована в трансфере Кейна

Мировой футбол
Новости
23 Июня 2026 01:08
29
"Барселона" заинтересована в трансфере Кейна

Нападающий "Баварии" Харри Кейн оказался в сфере интересов "Барселоны".

Как сообщает İdman.Biz, каталонский клуб внимательно следит за ситуацией вокруг будущего английского форварда и рассматривает возможность его приобретения.

По информации испанских СМИ, переговоры между Кейном и "Баварией" о новом контракте пока не принесли результата. Главным предметом разногласий является срок действия будущего соглашения.

Сообщается, что "Барселона" уже направила запрос по игроку, рассчитывая воспользоваться неопределенностью вокруг его будущего. Однако руководство мюнхенского клуба не заинтересовано в продаже одного из лидеров команды.

Кейн выступает за "Баварию" с лета 2023 года. Его действующий контракт с немецким клубом рассчитан до 2027 года.

В минувшем сезоне английский нападающий провел 51 матч во всех турнирах, забил 61 гол и отдал семь результативных передач, подтвердив статус одного из самых результативных форвардов мирового футбола.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"РБ Лейпциг" назначил нового главного тренера
22 Июня 21:25
Мировой футбол

"РБ Лейпциг" назначил нового главного тренера

Команду возглавил бывший футболист "Баварии" и "Манчестер Сити"

"Аль-Хиляль" готов предложить 170 млн евро за звезду "Барселоны"
22 Июня 20:46
Мировой футбол

"Аль-Хиляль" готов предложить 170 млн евро за звезду "Барселоны"

Саудовский клуб не оставляет попыток подписать Рафинью

Федерацию футбола Италии возглавил бывший глава НОК
22 Июня 20:30
Мировой футбол

Федерацию футбола Италии возглавил бывший глава НОК

Бывший глава комитета сменил Габриэле Гравину

"МЮ" выкупил большую часть земли под новый стадион на 100 тысяч зрителей
22 Июня 19:45
Мировой футбол

"МЮ" выкупил большую часть земли под новый стадион на 100 тысяч зрителей

Клуб продолжает реализацию масштабного проекта по развитию района вокруг "Олд Траффорд"

Сборная Азербайджана U17 проведет два контрольных матча с Таджикистаном
22 Июня 17:24
Мировой футбол

Сборная Азербайджана U17 проведет два контрольных матча с Таджикистаном

Команда соберется в Баку и сыграет с таджикистанцами 29 июня и 1 июля

ЧМ-2026: Месси против Австрии, Франция экзаменует Ирак и матч за выживание – ОБЗОР İDMAN.BİZ
22 Июня 16:08
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Месси против Австрии, Франция экзаменует Ирак и матч за выживание – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В очередной игровой день мундиаля еще ряд сборных смогут гарантировать себе выход в плей-офф

Самое читаемое

Египет одержал первую победу в истории чемпионатов мира - ВИДЕО
22 Июня 09:14
ЧМ-2026

Египет одержал первую победу в истории чемпионатов мира - ВИДЕО

Команда Хоссама Хассана обыграла Новую Зеландию в матче второго тура ЧМ-2026

Рафинья почти точно выбыл до конца ЧМ-2026
20 Июня 12:53
ЧМ-2026

Рафинья почти точно выбыл до конца ЧМ-2026

В сборной Бразилии подтвердили, что вингер получил повреждение в матче с Гаити

Ундава признали лучшим игроком матча Германия — Кот-д'Ивуар
21 Июня 03:44
ЧМ-2026

Ундава признали лучшим игроком матча Германия — Кот-д'Ивуар

Ундав забил свой третий гол на ЧМ-2026
Месси может вновь сыграть за "Барселону"
21 Июня 17:30
Мировой футбол

Месси может вновь сыграть за "Барселону"

Аргентинец способен провести прощальный матч за каталонский клуб в 2027 году