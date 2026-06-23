"Барселона" заинтересована в трансфере Кейна

Нападающий "Баварии" Харри Кейн оказался в сфере интересов "Барселоны".

Как сообщает İdman.Biz, каталонский клуб внимательно следит за ситуацией вокруг будущего английского форварда и рассматривает возможность его приобретения.

По информации испанских СМИ, переговоры между Кейном и "Баварией" о новом контракте пока не принесли результата. Главным предметом разногласий является срок действия будущего соглашения.

Сообщается, что "Барселона" уже направила запрос по игроку, рассчитывая воспользоваться неопределенностью вокруг его будущего. Однако руководство мюнхенского клуба не заинтересовано в продаже одного из лидеров команды.

Кейн выступает за "Баварию" с лета 2023 года. Его действующий контракт с немецким клубом рассчитан до 2027 года.

В минувшем сезоне английский нападающий провел 51 матч во всех турнирах, забил 61 гол и отдал семь результативных передач, подтвердив статус одного из самых результативных форвардов мирового футбола.