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Альварес хочет покинуть "Атлетико" этим летом

Мировой футбол
Новости
23 Июня 2026 07:09
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Альварес хочет покинуть "Атлетико" этим летом

Нападающий мадридского "Атлетико" и сборной Аргентины Хулиан Альварес намерен покинуть команду в летнее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на ESPN Argentina, футболист уже обсудил свое будущее с руководством клуба и принял решение о необходимости смены команды.

"Хочу осуществить свою мечту. Я поговорил с людьми в клубе, с которыми должен был поговорить. Лучшее для моего будущего - это трансфер", - заявил Альварес.

По информации зарубежных СМИ, интерес к аргентинскому форварду проявляют сразу несколько ведущих европейских клубов, включая "Барселону", "Реал" и "Арсенал".

В минувшем сезоне 27-летний нападающий провел за "Атлетико" 52 матча во всех турнирах, забил 20 мячей и отдал 10 результативных передач.

В настоящее время Альварес находится в расположении сборной Аргентины на чемпионате мира-2026. Команда уже обеспечила себе выход в плей-офф после побед над Алжиром (3:0) и Австрией (2:0). Следующий матч аргентинцы проведут 28 июня против Иордании.

İdman.Biz
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