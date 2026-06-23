23 Июня 2026
RU

Килиан Мбаппе стал "инспектором по уборке" в матче с Ираком - ВИДЕО

ЧМ-2026
Новости
23 Июня 2026 11:28
30
Килиан Мбаппе стал "инспектором по уборке" в матче с Ираком - ВИДЕО

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе оказался в центре внимания в матче чемпионата мира-2026 против Ирака не только благодаря дублю, но и из-за эпизода во время затянувшейся паузы.

Как сообщает İdman.Biz, встреча 2-го тура группы I была прервана на 130 минут из-за сильного дождя.

На стадионе "Линкольн Файненшел Филд" в Филадельфии на отдельных участках поля скопилась вода. Пока сотрудники арены пытались привести газон в порядок, Мбаппе подключился к процессу: он ходил по полю, показывал места, где скопилась вода, и жестами подсказывал, какие участки нужно просушить.

Эти кадры быстро разошлись по соцсетям и вызвали шутливую реакцию болельщиков. Некоторые пользователи назвали француза "самым дорогим работником поля в истории".

После матча Мбаппе пояснил, что не выражал недовольства в адрес персонала стадиона. По его словам, больше всего воды оказалось именно на той половине поля, где атаковала сборная Франции, и это могло повлиять на ход встречи.

Отметим, что Франция обыграла Ирак со счетом 3:0. Мбаппе оформил дубль, еще один мяч забил Усман Дембеле. Этот гол стал для него первым на чемпионатах мира.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Томас Тухель раскритиковал водные паузы на ЧМ-2026
09:57
ЧМ-2026

Томас Тухель раскритиковал водные паузы на ЧМ-2026

Тренер сборной Англии считает, что из-за них игра фактически делится на четыре части

АФИША ЧМ-2026: Сегодня сыграют сборные Роналду, Кейна, Модрича и Луиса Диаса
09:28
ЧМ-2026

АФИША ЧМ-2026: Сегодня сыграют сборные Роналду, Кейна, Модрича и Луиса Диаса

В ночь на 24 июня по бакинскому времени состоятся четыре матча группового этапа

Алжир обыграл Иорданию и сохранил шансы на плей-офф ЧМ-2026
09:16
ЧМ-2026

Алжир обыграл Иорданию и сохранил шансы на плей-офф ЧМ-2026 - ВИДЕО

Североафриканцы уступали по ходу встречи, но перевернули матч во втором тайме
ЧМ-2026: Дубль Холанда вывел Норвегию в плей-офф чемпионата мира
08:36
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Дубль Холанда вывел Норвегию в плей-офф чемпионата мира - ВИДЕО

Дубль Холанда принес скандинавам вторую победу подряд

Франция разгромила Ирак и досрочно вышла в плей-офф ЧМ-2026
08:16
ЧМ-2026

Франция разгромила Ирак и досрочно вышла в плей-офф ЧМ-2026 - ОБНОВЛЕНО\ФОТО + ВИДЕО

Дубль Мбаппе и гол Дембеле принесли французам вторую победу подряд

Аргентина потеряла защитника перед заключительным матчем группового этапа ЧМ-2026
06:13
ЧМ-2026

Аргентина потеряла защитника перед заключительным матчем группового этапа ЧМ-2026

Ромеро пропустит игру с Иорданией из-за проблем с коленом

Самое читаемое

Египет одержал первую победу в истории чемпионатов мира - ВИДЕО
22 Июня 09:14
ЧМ-2026

Египет одержал первую победу в истории чемпионатов мира - ВИДЕО

Команда Хоссама Хассана обыграла Новую Зеландию в матче второго тура ЧМ-2026

Рафинья почти точно выбыл до конца ЧМ-2026
20 Июня 12:53
ЧМ-2026

Рафинья почти точно выбыл до конца ЧМ-2026

В сборной Бразилии подтвердили, что вингер получил повреждение в матче с Гаити

Ундава признали лучшим игроком матча Германия — Кот-д'Ивуар
21 Июня 03:44
ЧМ-2026

Ундава признали лучшим игроком матча Германия — Кот-д'Ивуар

Ундав забил свой третий гол на ЧМ-2026
Месси может вновь сыграть за "Барселону"
21 Июня 17:30
Мировой футбол

Месси может вновь сыграть за "Барселону"

Аргентинец способен провести прощальный матч за каталонский клуб в 2027 году