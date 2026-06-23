Килиан Мбаппе стал "инспектором по уборке" в матче с Ираком - ВИДЕО

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе оказался в центре внимания в матче чемпионата мира-2026 против Ирака не только благодаря дублю, но и из-за эпизода во время затянувшейся паузы.

Как сообщает İdman.Biz, встреча 2-го тура группы I была прервана на 130 минут из-за сильного дождя.

На стадионе "Линкольн Файненшел Филд" в Филадельфии на отдельных участках поля скопилась вода. Пока сотрудники арены пытались привести газон в порядок, Мбаппе подключился к процессу: он ходил по полю, показывал места, где скопилась вода, и жестами подсказывал, какие участки нужно просушить.

Эти кадры быстро разошлись по соцсетям и вызвали шутливую реакцию болельщиков. Некоторые пользователи назвали француза "самым дорогим работником поля в истории".

После матча Мбаппе пояснил, что не выражал недовольства в адрес персонала стадиона. По его словам, больше всего воды оказалось именно на той половине поля, где атаковала сборная Франции, и это могло повлиять на ход встречи.

Отметим, что Франция обыграла Ирак со счетом 3:0. Мбаппе оформил дубль, еще один мяч забил Усман Дембеле. Этот гол стал для него первым на чемпионатах мира.