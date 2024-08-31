"Байер" продолжает творить магию. Отыгрываются, как в лучших матчах, готовы к топ-столкновению

Уже во втором туре - серьёзный соперник.

İdman.biz представляет статью со ссылкой на soccer.ru.

О делах «Байера»

- Магия «фармацевтов» пока продолжает действовать – новый сезон начинают без поражений. И снова непостижимым образом спасаются в концовке. Так было в первом же официальном матче – в Суперкубке против «Штутгарта». «Швабы» вышли вперёд на 63-й минуте и удерживали преимущество, пока на 88-й Патрик Шик не сделал 2:2. Уже в серии пенальти «Неверлузен» завоевал трофей. Идентичный сценарий – в первом туре против мёнхенгладбахской «Боруссии». Та встреча сводилась к ничьей – три очка гостям принёс издевательский гол на 11-й добавленной минуте. И что этому можно противопоставить?

- В межсезонье активно ходили слухи, что европейские гранды хотят растащить лидеров «Байера» – но клуб отделался лёгкими потерями. На правах аренды в «Аталанту» отпустили центрального защитника Одилона Коссуну, а форварда Адама Гложека отдали «Хоффенхайму». Куда важнее было удержать Виктора Бонифаца, Алехандро Гримальдо, Джереми Фримпонга, Флориана Вирца и Джонатана Та. К двум последним был особенно пристальный интерес – на первого претендует «Реал», второго забрать собиралась «Бавария». К слову, мадридцы решили повременить со сделкой и ждать следующего лета. Зато мюнхенцы всерьёз хотели оформить трансфер в ближайшее время. Параллельно «баварцы» договаривались с «Манчестер Юнайтед» по переходу Маттейса де Лигта и Нуссаира Мазрауи, Та должен был стать альтернативой голландцу. Условия были уже согласованы, а игроки «Баварии» направились в Манчестер – но в последний момент «фармацевты» отказались продолжать переговоры. Сообщалось, что спортивный директор «Баварии» Макс Эберль изменил условия – это и стало причиной отказал «Байера».

- Сейчас главный вопрос – как «Байер» будет себя чувствовать в новом статусе. Изменений достаточно – теперь «фармацевты» будут играть в Лиге чемпионов, а среди соперников – «Интер», «Ливерпуль», «Милан» и «Атлетико». На два фронта – особенно с такими командами в главном еврокубке – держать марку качества особенно тяжело. Вдобавок в чемпионате настрой на «Байер» как на чемпиона Германии будет особый. Не говоря уже о мотивации «Баварии» – мюнхенцы летом не сидели без дела и ощутимо обновились. Именно с ними предстоит чемпионская гонка в новом сезоне. И всё это – под разговоры о том, что «Байер» – команда одного сезона, а не новый европейский гранд.

Ориентировочный состав «Байера» (3-4-2-1): Градецки – Тапсоба, Та, Инкапиэ – Гримальдо, Джака, Андрих, Фримпонг – Хофманн, Вирц – Бонифац.

О делах «РБ Лейпциг»

- Марко Розе начинает свой третий сезон у руля «РБ Лейпциг». Прошлый получился не самым ярким – если за год до этого команде хватило 66 очков для бронзы Бундеслиги, то теперь с 65 баллами в активе «РБ Лейпциг» финишировал четвёртым. Из Лиги чемпионов тоже вылетели уже в 1/8 финала. С другой стороны, марку качества коллектив выдержал – и оказался выше той же «Боруссии». А в еврокубках не повезло с ходу попасть на «Реал» – «сливочным» немцы, к слову, оказали достойное сопротивление.

- Сейчас бороться за сохранение позиций будет только сложнее – «РБ Лейпциг» потерял лидера в центре поля и системообразующего плеймейкера Дани Ольмо. С одной стороны, это ощутимо ударит по атакующему потенциалу – всё же полноценной альтернативы испанцу нет. С другой, трансфер вполне вписывается в вектор развития клуба – подписание перспективной молодёжи и последующая продажа в европейские гранды. Дани до этого играл в загребском «Динамо», «РБ Лейпциг» покупал его за 34,2 миллиона евро – а теперь продал за 55 миллионов. Вот и выгода.

- Замена неизбежно найдётся среди пришедших игроков – «РБ Лейпциг» снова закупился перспективными исполнителями. Из Бельгии привезли вингера Антонио Нусу и вратаря Антонио Вандевордта, из «Шальке» забрали центрхава Ассана Уэдраого. Вдобавок из клубной академии выпустились Янник Эдуардо и Тим Кёллер – их сразу отправили в аренду, но в перспективе воспитанники могут принести пользу.

- Тот же Нуса успел отметиться голом – и он даже стал для «РБ Лейпциг» победным. В первом туре принимали «Бохум», первый тайм прошёл без забитых мячей. Уже после перерыва Антонио сменил Зайвальда. Через четыре минуты после выхода на поле вывел свою команду вперёд. Резюмируя – сейчас в «РБ Лейпциг» появилось свежее поколение, которое на дистанции пары сезонов вырастет в новый костяк.

Ориентировочный состав «РБ Лейпциг» (4-4-2): Гулачи – Раум, Лукеба, Клостерманн, Симакан – Симонс, Кампль, Зайвальд, Айдара – Шешко, Опенда.

О противостоянии

- В истории взаимоотношений клубов наметился перелом. Раньше очевидное преимущество было на стороне «РБ Лейпциг» – в девяти матчах, начиная с сезона-2018/19, «Байер» обыграл соперника лишь единожды. Зато в последних трёх встречах уже «быки» ни разу не отобрали у «фармацевтов» очки.

- Сейчас команды играют ещё и результативно – только один поединок из предыдущих шести завершился при минимальном счёте. Причём в минувшем чемпионате обе игры забивал и «РБ Лейпциг», и «Байер» (итог обеих – 2:3).

Прогноз: раз магия «Неверлузена» никуда не развеялась, вряд ли Марко Розе удастся это изменить. Спрогнозируем результативный матч, классический гол «Байера» на ленточке и его победу.

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