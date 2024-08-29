Результаты жеребьёвки Лиги чемпионов сезона-2024/2025

Завершилась жеребьёвка основного этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Как сообщает İdman.biz, составлена общая таблица, а также распределены противостояния. Команды проведут на основном этапе по восемь игр. Соперники указаны в порядке, в котором будут сыграны матчи. Также указано, какие игры будут проведены на домашней арене или гостевой.

Соперники «Манчестер Сити»: «Интер», «ПСЖ», «Брюгге», «Ювентус», «Фейеноорд», «Спортинг», «Спарта», «Слован».

Соперники «Интера»: «РБ Лейпциг», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Байер», Црвена Звезда», «Янг Бойз», «Монако», «Спарта» Прага.

Соперники «Баварии»: «ПСЖ», «Барселона», «Бенфика», «Шахтер», «Динамо» Загреб, «Фейеноорд», «Слован», «Астон Вилла».

Соперники «РБ Лейпциг»: «Ливерпуль», «Интер», «Ювентус», «Атлетико», «Спортинг», «Селтик», «Астон Вилла», «Штурм».

Соперники «Боруссии» Дортмунд: «Барселона», «Реал Мадрид», «Шахтер», «Брюгге», «Селтик», «Динамо» Загреб, «Штурм», «Болонья».

Соперники «Барселоны»: «Бавария», «Боруссия» Дортмунд, «Аталанта», «Бенфика», «Янг Бойз», «Црвена Звезда», «Брест», «Монако».

Соперники «Байера»: «Интер», «Ливерпуль», «Милан», «Атлетико», «Фейеноорд», «РБ Зальцбург», «Спарта», «Брест».

Соперники «Реал Мадрид»: «Боруссия» Дортмунд, «Ливерпуль», «Милан», «Аталанта», «РБ Зальцбург», «Лилль», «Штутгарт», «Брест».

Соперники «Ливерпуля»: «Реал Мадрид», «РБ Лейпциг», «Байер», «Милан», «Лилль», ПСВ, «Болонья», «Жирона».

Соперники «ПСЖ»: «Манчестер Сити», «Бавария», «Атлетико», «Арсенал», ПСВ, «РБ Зальцбург», «Жирнона», «Штутгарт».

Соперники «Атлетико»: «РБ Лейпциг», «ПСЖ», «Байер», «Бенфика», «Лилль», «РБ Зальцбург», «Слован», «Спарта».

Соперники «Аталанты»: «Реал Мадрид», «Барселона», «Арсенал», «Шахтер», «Селтик», «Янг Бойз», «Штутгарт», «Штурм».

Соперники «Брюгге»: «Боруссия» Дортмунд, «Манчестер Сити», «Ювентус», «Милан», «Спортинг», «Селтик», «Астон Вилла», «Штурм».

Соперники «Бенфики»: «Барселона», «Бавария», «Атлетико», «Ювентус», «Фейеноорд», «Црвена Звезда», «Болонья», «Монако».

Соперники «Ювентуса»: «Манчестер Сити», «РБ Лейпциг», «Бенфика», «Брюгге», ПСВ, «Лилль», «Штутгарт», «Астон Вилла».

Соперники «Арсенала»: «ПСЖ», «Интер», «Шахтер», «Аталанта», «Динамо» Загреб, «Спортинг», «Монако», «Жирона».

Соперники «Шахтера»: «Бавария», «Боруссия» Дортмунд, «Аталанта», «Арсенал», «Янг Бойз», ПСВ, «Брест», «Болонья».

Соперники «Милана»: «Ливерпуль», «Реал Мадрид», «Брюгге», «Байер», «Црвена Звезда», «Динамо» Загреб, «Жирона», «Слован».

Соперники «Фейеноорда»: «Бавария», «Манчестер Сити», «Байер», «Бенфика», «РБ Зальцбург», «Лилль», «Спарта» Прага, «Жирона».

Соперники «Спортинга»: «Манчестер Сити», «РБ Лейпциг», «Арсенал», «Брюгге», «Лилль», ПСВ, «Болонья», «Штурм».

Соперники ПСВ: «Ливерпуль», «ПСЖ», «Шахтер», «Ювентус», «Спортинг», «Црвена Звезда», «Жирона», «Брест».

Соперники «Динамо» Загреб: «Боруссия» Дортмунд, «Бавария», «Милан», «Арсенал», «Селтик», «РБ Зальцбург», «Монако», «Слован».

Соперники «РБ Зальцбург»: «ПСЖ», «Реал Мадрид», «Атлетико», «Байер», «Динамо» Загреб, «Фейеноорд», «Бреста», «Спарта».

Соперники «Лилля»: «Реал Мадрид», «Ливерпуль», «Ювентус», «Атлетико», «Фейеноорд», «Спортинг», «Штурм», «Болонья».

Соперники «Црвена Звезда»: «Барселона», «Интер», «Бенфика», «Милан», ПСВ, «Янг Бойз», «Штутгарт», «Монако».

Соперники «Янг Бойз»: «Интер», «Барселона», «Аталанта», «Шахтер», «Црвена Звезда», «Селтик», «Астон Вилла», «Штутгарт».

Соперники «Селтика»: «РБ Лейпциг», «Боруссия» Дортмунд, «Брюгге», «Аталанта», «Янг Бойз», «Динамо» Загреб, «Слован», «Австон Вилла».

Соперники «Слована»: «Манчестер Сити», «Бавария», «Милан», «Атлетико», «Динамо» Загреб, «Селтик», «Штутгарт», «Жирона».

Соперники «Монако»: «Барселона», «Интер», «Бенфика», «Арсенал», «Динамо» Загреб, «Црвена Звезда», «Астон Вилла», «Болонья».

Соперники «Спарты»: «Интер», «Манчестер Сити», «Атлетико», «Байер», «РБ Зальцбург», «Фейеноорд», «Брест», «Штутгарт».

Соперники «Астон Виллы»: «Бавария», «РБ Лейпциг», «Ювентус», «Брюгге», «Селтик», «Янг Бойз», «Болонья», «Монако».

Соперники Болоньи»: «Боруссия» Дортмунд, «Ливерпуль», «Шахтер», «Бенфика», «Лилль», «Спортинг», «Монако», «Астон Вилла».

Соперники «Жироны»: «Ливерпуль», «ПСЖ», «Арсенал», «Милан», «Фейеноорд», ПСВ, «Слован», «Штурм».

Соперники «Штутгарта»: «ПСЖ», «Реал Мадрид», «Аталанта», «Ювентус», «Црвена Звезда», «Янг Бойз», «Спарта», «Слован».

Соперники «Штурма»: «Боруссия» Дортмунд, «РБ Лейпциг», «Брюгге», «Аталанта», «Спортинг», «Лилль», «Жирона», «Брест».

Соперники «Бреста»: «Реал Мадрид», «Барселона», «Байер», «Шахтер», ПСВ, «РБ Зальцбург», «Штурм», «Спарта».

Напомним, с сезона-2024/2025 в Лиге чемпионов будут играть 36 команд, а не 32, как прежде. Ранее клубы были разбиты на группы по четыре команды в каждой, теперь в ЛЧ станет использоваться так называемая швейцарская система, где все 36 команд будут находиться в единой турнирной таблице. Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 года пройдёт 31 мая 2025 года на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.

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