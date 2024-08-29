29 Августа 2024
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Чемпионы Сербии и Словакии в этапе Лиги

Мировой футбол
Новости
29 Августа 2024 09:00
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Чемпионы Сербии и Словакии в этапе Лиги

Завершился раунд плей-офф Лиги чемпионов.

İdman.biz сообщает, что в рамках ответных игр состоялись последние 4 матча.

После этих встреч определились обладатели последних путевок в этап Лиги. Чемпион Азербайджана «Карабах» также боролся за попадание в число 36 сильнейших. Наша команда проиграла загребскому «Динамо» в обеих играх.

В следующий этап прошли «Црвена Звезда», «Лилль» и «Слован».

Ответные игры

28 августа

20:45. «Карабах» – «Динамо» З. – 0:2
Первая игра – 0:3

23:00. «Црвена Звезда» — «Бодо Глимт» — 2:0
Первая игра – 1:2

23:00. «Славия» — «Лилль» — 2:1
Первая игра – 0:2

23:00. «Слован» – «Мидтьюлланд» – 3:2
Первая игра – 1:1

İdman.biz

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