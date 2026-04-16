Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов

Стали известны пары 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026.

Как передает İdman.Biz, по итогам четвертьфинальных противостояний в следующую стадию турнира вышли "Бавария", "Арсенал", "Атлетико" и "ПСЖ".

Мюнхенский клуб пробился в полуфинал, обыграв "Реал", а "Арсенал" прошел "Спортинг". Днем ранее "Атлетико" оказался сильнее "Барселоны", а "ПСЖ" дважды обыграл "Ливерпуль".

В полуфинале "ПСЖ" встретится с "Баварией", а "Атлетико" сыграет против "Арсенала".

Первые матчи этой стадии состоятся 28 и 29 апреля.

Отметим, что действующим победителем Лиги чемпионов является "ПСЖ", который в прошлом финале разгромил "Интер" со счетом 5:0.