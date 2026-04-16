"Арсенал" не проигрывает 12 матчей подряд в Лиге чемпионов

"Арсенал" продлил беспроигрышную серию в текущем розыгрыше Лиги чемпионов до 12 матчей.

Как передает İdman.Biz, лондонский клуб сыграл вничью со "Спортингом" (0:0) в ответном матче 1/4 финала и вышел в полуфинал турнира благодаря победе в первой встрече со счетом 1:0.

Таким образом, команда Микеля Артеты остается без поражений на протяжении всей кампании в Лиге чемпионов.

На общем этапе "Арсенал" обыграл "Атлетик", "Олимпиакос", "Атлетико", "Славию", "Баварию", "Брюгге", "Интер" и "Кайрат". В 1/8 финала "канониры" прошли "Байер", а затем оказались сильнее "Спортинга".

В полуфинале "Арсенал" вновь встретится с "Атлетико". Финал турнира пройдет 30 мая в Будапеште на стадионе "Пушкаш Арена".