Гюлер забил самый быстрый гол "Реала" в Лиге чемпионов

Полузащитник "Реала" Арда Гюлер стал автором самого быстрого гола мадридского клуба в Лиге чемпионов.

Как передает İdman.Biz, это произошло в ответном матче 1/4 финала против "Баварии".

Гюлер отличился уже на 35-й секунде встречи, воспользовавшись ошибкой вратаря соперника Мануэля Нойера. Тем самым он превзошел прежний рекорд Гарета Бейла, который забил на 57-й секунде в матче против "Легии" в 2016 году.

Несмотря на это, "Реал" уступил "Баварии" со счетом 3:4 и завершил выступление в Лиге чемпионов.

Напомним, что первая встреча завершилась победой мюнхенского клуба со счетом 2:1.