Артета: "Арсенал" сделал важный шаг, выйдя в полуфинал ЛЧ"

16 Апреля 2026 02:43
Артета: "Арсенал" сделал важный шаг, выйдя в полуфинал ЛЧ"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал выход команды в полуфинал Лиги чемпионов сезона-2025/2026.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на TNT Sports, лондонцы прошли "Спортинг" по сумме двух матчей (1:0, 0:0) и вошли в число четырех сильнейших клубов Европы.

"Это невероятно важный момент. Войти в четверку сильнейших команд ЛЧ - это огромная работа. Это великолепный вечер. Я очень рад за всех наших болельщиков. Мы делаем шаги, которые не были сделаны в этом клубе за 140 лет", - заявил Артета.

В полуфинале "Арсенал" сыграет с "Атлетико". Напомним, что в прошлом сезоне "канониры" остановились на этой стадии, уступив будущему победителю турнира "ПСЖ".

Отметим, что 1 октября текущего года лондонский клуб отметит 140-летний юбилей со дня основания.

İdman.Biz
