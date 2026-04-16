Мбаппе обошел Месси по голам за сезон в ЛЧ

Нападающий "Реала" Килиан Мбаппе установил новое достижение в Лиге чемпионов.

Как передает İdman.Biz, француз отличился в ответном матче 1/4 финала против "Баварии" и превзошел показатель Лионеля Месси по количеству голов за один сезон в турнире.

На счету Мбаппе уже 15 мячей в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Рекорд турнира по-прежнему принадлежит Криштиану Роналду, который забил 17 голов в сезоне-2013/2014, а также 16 мячей в кампании-2015/2016.

В нынешнем сезоне форвард провел 39 матчей за клуб во всех турнирах, отметившись 40 голами и шестью результативными передачами.