16 Апреля 2026
"Арсенал" вышел в полуфинал Лиги чемпионов

16 Апреля 2026 01:00
"Арсенал" вышел в полуфинал Лиги чемпионов

"Арсенал" пробился в полуфинал Лиги чемпионов сезона-2025/2026.

Как передает İdman.Biz, в ответном матче 1/4 финала лондонский клуб сыграл вничью со "Спортингом" - 0:0.

Благодаря победе в первой встрече со счетом 1:0 английская команда вышла в следующую стадию турнира.

Матч прошел в Лондоне на стадионе "Эмирейтс" под руководством французского арбитра Франсуа Летексье.

В полуфинале "Арсенал" встретится с "Атлетико".

Финал турнира состоится 30 мая 2026 года на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште. Действующим победителем Лиги чемпионов является "ПСЖ".

Новости по теме

Мбаппе обошел Месси по голам за сезон в ЛЧ
01:30
Мировой футбол

Мбаппе обошел Месси по голам за сезон в ЛЧ

Француз уступает только рекорду Роналду

Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов
01:06
Мировой футбол

Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов

В борьбе за финал сойдутся четыре топ-клуба Европы

"Бавария" вырвала победу у "Реала" и вышла в полуфинал Лиги чемпионов
00:57
Мировой футбол

"Бавария" вырвала победу у "Реала" и вышла в полуфинал Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Мюнхенцы забили решающий гол в компенсированное время

"Аль-Наср" приблизился к чемпионству, увеличив отрыв
00:39
Мировой футбол

"Аль-Наср" приблизился к чемпионству, увеличив отрыв

Команда Роналду уверенно лидирует в чемпионате Саудовской Аравии
Винисиус побил рекорд Роналду в Лиге чемпионов
00:27
Мировой футбол

Винисиус побил рекорд Роналду в Лиге чемпионов

Бразилец стал лучшим ассистентом "Реала" в истории турнира

Моуринью может вернуться в АПЛ
15 Апреля 23:31
Мировой футбол

Моуринью может вернуться в АПЛ

Португальский специалист входит в шорт-лист английского клуба

Самое читаемое

Рафинья поддержит "Барселону" в матче с "Атлетико"
14 Апреля 02:10
Мировой футбол

Рафинья поддержит "Барселону" в матче с "Атлетико"

Бразилец приедет в Мадрид, но не сможет сыграть из-за травмы

Фермин Лопес сломал нос в матче с "Атлетико"
15 Апреля 00:10
Мировой футбол

Фермин Лопес сломал нос в матче с "Атлетико"

Зрелище не для слабонервных...
Маскерано объяснил, почему покинул пост главного тренера "Интер Майами" - ОБНОВЛЕНО
15 Апреля 01:46
Мировой футбол

Маскерано объяснил, почему покинул пост главного тренера "Интер Майами" - ОБНОВЛЕНО

Под его руководством команда выиграла Кубок МЛС
"Барселона" возмущена решением VAR в матче против "Атлетико"
15 Апреля 11:44
Мировой футбол

"Барселона" возмущена решением VAR в матче против "Атлетико" - ВИДЕО

Арбитры зафиксировали офсайд, проигнорировав предшествующее попадание мяча в руку Клемана Лангле