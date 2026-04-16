"Арсенал" вышел в полуфинал Лиги чемпионов

"Арсенал" пробился в полуфинал Лиги чемпионов сезона-2025/2026.

Как передает İdman.Biz, в ответном матче 1/4 финала лондонский клуб сыграл вничью со "Спортингом" - 0:0.

Благодаря победе в первой встрече со счетом 1:0 английская команда вышла в следующую стадию турнира.

Матч прошел в Лондоне на стадионе "Эмирейтс" под руководством французского арбитра Франсуа Летексье.

В полуфинале "Арсенал" встретится с "Атлетико".

Финал турнира состоится 30 мая 2026 года на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште. Действующим победителем Лиги чемпионов является "ПСЖ".