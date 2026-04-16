Компани: "Это была очень эмоциональная игра с "Реалом"

Главный тренер "Баварии" Венсан Компани прокомментировал победу над "Реалом" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на DAZN, специалист отметил напряженный характер встречи и выделил игру своей команды.

"Это была очень эмоциональная игра. Мы много владели мячом и постоянно чувствовали, что можем забить. Но "Реал" всегда остается "Реалом": у них есть невероятно быстрые игроки, они всегда опасно атакуют. Сегодня парни проявили характер и смогли прийти в себя после неудач. Болельщики тоже нам помогли. Мы сохраняли спокойствие, понимая, что сможем создать еще один момент. Ребята заслужили эту победу", - заявил Компани.

Матч завершился со счетом 4:3 в пользу "Баварии", что позволило мюнхенцам выйти в полуфинал турнира.

Финал Лиги чемпионов сезона-2025/2026 пройдет 30 мая в Будапеште. Действующим победителем турнира является "ПСЖ".