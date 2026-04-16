16 Апреля 2026
Тренер "Аль-Насра" рассказал о проблемах Роналду со здоровьем

16 Апреля 2026 01:45
Тренер "Аль-Насра" рассказал о проблемах Роналду со здоровьем

Главный тренер "Аль-Насра" Жорже Жезуш прокомментировал состояние Криштиану Роналду после матча против "Аль-Иттифака".

Как передает İdman.Biz, португальский форвард испытывал проблемы со здоровьем по ходу встречи.

По словам Жезуша, еще в перерыве Роналду почувствовал спазмы в желудке, однако настоял на том, чтобы продолжить игру. Нападающий провел на поле почти весь матч и был заменен на 89-й минуте.

"В перерыве Криштиану почувствовал спазмы в желудке. Он вышел на второй тайм и настаивал на том, что готов доиграть, но затем, уже в раздевалке, его вырвало", - заявил тренер журналистам.

Матч завершился победой "Аль-Насра" со счетом 1:0. Единственный гол в игре забил Кингсли Коман.

İdman.Biz
