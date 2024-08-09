Начинается 67-й сезон Суперлиги

Сегодня матчем между «Галатасараем» и «Хатайспором» стартует 67-й сезон турецкой Суперлиги.

Как сообщает İdman.biz, в соревновании, которое проводится с 1959 года как Национальная лига, приняли участие 77 команд.

Лишь 3 из 16 команд, выступавших в первом чемпионате - "Галатасарай", "Фенербахче" и "Бешикташ" без исключения и бесперебойно боролись среди сильнейших во всех сезонах.

Среди остальных 16 участников текущего чемпионата "Трабзонспор" проведет 51-й сезон, "Самсунспор" - 32-й, "Гезтепе" - 31-й, "Антальяспор" - 29-й, "Коньяспор" - 24-й, "Чайкур Ризеспор" - 23-й, «Адана Демирспор» и «Касымпаша» - 21-й, «Кайсериспор» 20-й, «Сивасспор» - 19-й, «Истанбул Башакшехир» - 17-й, «Аланьяспор» 8-й, «Газиантеп» - 6-й, «Хатайспор» - 5-й, «Бодрум» и «Эюпспор» - первый.

Больше всего побед в чемпионате Турции, начавшемся с чемпионства "Фенербахче", одержал "Галатасарай" - 24. «Фенербахче» занимале первое место 19 раз. Последним чемпионом является «Галатасарай».

Среди участников чемпионата клубами с древнейшей историей являются «Бешикташ» (1903 г.), «Галатасарай» (1905 г.) и «Фенербахче» (1907 г.). Самыми «молодыми» являются «Истанбул Башакшехир» (1990), «Кайсериспор» (1988) и «Газиантеп» (1988).

Самая возрастная команда — «Газиантеп» (средний возраст — 26,73), «Антальяспор» (25,80), «Эюпспор» (25,74), самая молодая команда — «Адана Демирспор» (23,06), «Чайкур Ризеспор» (23,33), «Чайкур Ризеспор» (23,33) и «Касымпаша» (23,39).

6 из 19 клубов тренируют иностранные тренеры, а 13 – местные. Самыми возрастными тренерами являются 61-летний Жозе Моуринью («Фенербахче») и Абдулла Авчи («Трабзонспор»), а самыми молодыми — 39-летний Бурак Йылмаз («Кайсериспор») и Сельчук Инан («Газиантеп»).

Первый тур

9 августа

«Галатасарай» – «Хатайспор»

10 августа

«Касымпаша» — «Коньяспор».

«Фенербахче» — «Адана Демирспор»

«Антальяспор» — «Гозтепе»

11 августа

«Сивасспор» — «Трабзонспор»

«Аланьяпор» — «Эюпспор»

«Самсунспор» – «Бешикташ»

12 августа

«Чайкур Ризеспор» — «Истанбул Башакшехер»

«Бодрум» – «Газиантеп»

Вугар Мамедов

İdman.biz