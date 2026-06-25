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"Арсенал" выкупил Пьеро Инкапье у "Байера"

Мировой футбол
Новости
25 Июня 2026 18:38
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"Арсенал" выкупил Пьеро Инкапье у "Байера"

"Арсенал" объявил о полноценном трансфере защитника "Байера" Пьеро Инкапье. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает пресс-служба "канониров" в социальной сети X.

Лондонский клуб активировал опцию выкупа 24-летнего футболиста, прописанную в арендном соглашении. Сообщается, что по истечении срока аренды Инкапье станет игроком их команды на постоянной основе с 1 июля 2026 года. По данным портала Transfermarkt, сумма выкупа составила € 52 млн.

Напомним, в сентябре 2025 года игрок был арендован у "Байера".

В минувшем сезоне Инкапье провел 39 матчей за "Арсенал", забил один гол и отдал две результативные передачи.

Лондонский "Арсенал" стал чемпионом английской Премьер-лиги сезона-2025/2026.

İdman.Biz
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