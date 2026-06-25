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Ферран Торрес может вернуться в Премьер-лигу

Мировой футбол
Новости
25 Июня 2026 16:40
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Ферран Торрес может вернуться в Премьер-лигу

Нападающий футбольного клуба "Барселона" Ферран Торрес может сменить команду в летнее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на английские СМИ, к испанскому футболисту проявляют интерес в английской Премьер-лиге.

По данным источника, "Сандерленд" включил 26-летнего форварда в трансферный список.

Английский клуб в прошлом сезоне стал одним из открытий Премьер-лиги. "Сандерленд" завершил чемпионат на седьмом месте и завоевал путевку в Лигу Европы. В связи с этим клуб намерен усилить состав более опытными футболистами.

Ферран Торрес время от времени забивал важные голы за "Барселону", однако так и не стал неизменным игроком основного состава. В атакующей линии каталонского клуба сохраняется высокая конкуренция, что вызывает вопросы о будущем испанца.

"Барселона" летом может рассмотреть продажу некоторых игроков, чтобы улучшить финансовое положение. Торрес считается одним из футболистов, имеющих рыночную стоимость.

Дополнительным преимуществом для клубов Премьер-лиги является опыт выступления Феррана Торреса в Англии. Ранее испанец играл за "Манчестер Сити".

"Сандерленд" может предложить Торресу более значимую роль, чем та, которую он получает в "Барселоне". Контракт футболиста с каталонским клубом действует до лета 2027 года.

İdman.Biz
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