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ВПЕРВЫЕ в истории "Интера"

Мировой футбол
Новости
13 Июля 2024 13:49
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ВПЕРВЫЕ в истории "Интера"

Итальянский клуб «Интер» усилил свою команду иранским футболистом Мехди Тареми.

Как передает İdman.biz, информацию об этом распространила пресс-служба клуба.

31-летний иранский футболист подписал контракт с итальянским клубом до 30 июня 2027 года. Тареми перешел в «Интер» в качестве свободного агента после того, как закончился его контракт с «Порту». Мехди стал первым иранским игроком в истории "нерадзурри".

Отметим, что нападающий выступает в португальском клубе с 2020 года. Он забил 91 гол в 182 играх за «Драконов». Тареми запомнился 49 голами в 86 матчах за сборную Ирана.

İdman.biz

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