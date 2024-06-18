Лига Конференций: Состоялась жеребьевка первого раунда

Состоялась жеребьевка первого квалифкационного раунда Лиги Конференций.
Как сообщает İdman.biz, на этом этапе будут соревноваться 50 команд.
Игры первого этапа пройдут 11 июля, а ответные матчи пройдут через неделю.
Отметим, что азербайджанские клубы вступят в борьбу со II этапа квалификации. Нашу страну будут представлять «Сабах» и «Сумгаит».
Лига конференций, I квалификационный раунд
«Велез» (Босния и Герцеговина) – «Интер» (Андорра)
«Флориана» (Мальта) — «Тре Пенне» (Сан-Марино)
«Торпедо» (Беларусь) – «Милсами» (Молдова)
«Шауляй» (Литва) – «Левадия» (Эстония)
«Бала Таун» (Уэльс) – «Пайде» (Эстония)
«Ислочь» (Беларусь) – «Ла Флорита» (Сан-Марино)
«Кернарфон Таун» (Уэльс) - »Крусейдерс» (Северная Ирландия)
«Калев» (Эстония) – «Урарту» (Армения)
«Валюр» (Исландия) – «Влажния» (Албания)
«Малишева» (Косово) – «Будучность» (Черногория)
«Атлетик» (Андорра) – «Партизани» (Албания)
«Ауда» (Латвия) – «Б36 Торсхавн» (Фарерские острова)
«Марсашлокк» (Мальта) – «Партизани» (Албания)
«Стьярнан» (Исландия) – «Линфилд» (Северная Ирландия)
«Торпедо» (Грузия) – «Тирана» (Албания)
«Шелбурн» (Ирландия) – «Сент-Джозеф» (Гибралтар)
«Актобе» (Казахстан) – «Сараево» (Босния и Герцеговина)
«Браво» (Словения) – «Коннах Куэй» (Уэльс)
«Викингур» (Фарерские острова) – «Лиепая» (Латвия)
«Ной» (Армения) – «Шкендия» (Северная Македония)
«Тиквес» (Северная Македония) – «Брейдаблик» (Исландия)
«F91 Дюделанж» (Люксембург) - «Флориана» (Мальта)
«Морнар» (Черногория) – «Динамо» (Грузия)
«УНА Штрассен» (Люксембург) – «Купс» (Финляндия)
«Вааса» (Финляндия) – «Жальгирис» (Литва)
«Мэгпайз» (Гибралтар) – «Дерри Сити» (Ирландия)
İdman.biz