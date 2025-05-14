Кто выиграет скудетто, пробьется ли "Сити" в Лигу чемпионов, бомбардирская гонка Мбаппе и Левандовски. Последние интриги сезона в топ-5 лиг

Сезон в Европе подходит к концу: в Бундеслиге и Лиге 1 остался финальный тур, в Серии А и Премьер-лиге - два, в Ла лиге - три. Но в Италии и Испании еще нет чемпиона, а борьба за места в Лиге чемпионов активно идет во всех лигах. Подсвечиваем главные интриги концовки сезона.

Премьер-лига: «Ман Сити» или «Челси» останутся без Лиги чемпионов?

В АПЛ все ясно только с первым местом, «Ливерпуль» уже давно забрал себе золото. Дальше — шесть команд, претендующих на место в тройке. «Арсенал» (68) и «Ньюкасл» (66) играют уже в следующем туре. Рядом идут «Манчестер Сити» (64), «Челси» (63), «Астон Вилла» (63) и «Ноттингем Форест» (62). Кто-то из них точно останется за бортом ЛЧ.

Большая интрига — случится ли провал Гвардиолы или «горожане» спасут сезон-катастрофу? В двух оставшихся турах их ждут «Борнмут» (10-е место, дома) и «Фулхэм» (11-е место, в гостях). Пеп дважды проиграл «Борнмуту» в этом сезоне — так что легко не будет.

Очная разборка претендентов будет и в последнем туре — сенсационный «Ноттингем» примет «Челси». Лондонцы уже два сезона без Лиги чемпионов. За это время они потратили 1,4 миллиарда евро на усиление — пора возвращаться в главный еврокубок.

Главная афиша последних двух туров — битва «МЮ» и «Тоттенхэма» за 16-е место. Ладно, на самом деле команды могут забраться и повыше, а одна из них гарантированно сыграет в ЛЧ благодаря Лиге Европы. Но сезон в Англии и у тех, и у других — масштабный провал. Любопытно, сможет ли кто-то из них вскарабкаться поближе к середине таблицы.

Испания: кто заберет трофей Пичичи?

Мощнейшая ремонтада «Барсы» в класико практически убила чемпионскую интригу в ла лиге. Отрыв вырос до семи очков — «Реалу» поможет только полный провал конкурента.

«Барсе» достаточно набрать два очка, чтобы стать чемпионом. Можно даже все проиграть, но тогда понадобится осечка «Реала». В любом случае шансы у «Королевского клуба» остались лишь призрачные. Скорее команда сконцентрируется на защите второго места от «Атлетико» — соседи по столице отстают на пять очков.

Вот где «Реал» поборется с «Барсой», так это в гонке бомбардиров. Мбаппе благодаря хет-трику в класико обогнал Левандовски и возглавил рейтинг — 27-25. Поляк даже не появился на поле — видимо, еще не набрал форму после травмы. Да и Ферран Торрес играет отлично и не дает поводов для замены.

За Лигу чемпионов, как и в Италии, борьба нешуточная. В следующем сезоне от Испании в главном еврокубке будет пять команд. Фавориты на два еврокубковых места вне топ-3 — «Атлетик» (64 очка) и «Вильярреал» (61). Еще есть шансы у «Бетиса» (58). Если Антони провернет и этот трюк, то судьба «Золотого мяча» точно будет предопределена (шутка).

Неожиданно плоха «Жирона». После третьего места в прошлом сезоне команда опустилась на 15-е место и все еще рискует вылететь. Та же ситуация у «Севильи» — у обеих команд гандикап в четыре очка над пропастью.

Кризис «Севильи» затянулся уже на третий сезон. 12-е, 14-е, теперь 16-е место за три тура до конца. А календарь у команды нелегкий: конкурент в борьбе за выживание «Лас-Пальмас», «Реал» и «Вильярреал».

Италия: кто станет чемпионом?

«Интер» нагнал «Наполи» за два тура до конца: команда Антонио Конте упустила победу над «Дженоа» (2:2) и подпустила действующего чемпиона на расстояние одного очка.

С одной стороны, все очевидно: «Наполи» предстоит сыграть с командами, одержавшими две победы на двоих за 16 последних игр. А у «Интера» сначала «Лацио», который борется за ЛЧ, а затем «Комо» — команда с шестью победами подряд.

С другой стороны, в пользу «Интера» может сыграть пресловутый фактор сверхмотивации у команд, борющихся за выживание. Ни «Парма», ни «Кальяри» еще на гарантировали себе прописку в серии А на следующий сезон, поэтому даже с «Наполи» будут цепляться за свои шансы по максимуму.

Борьба за лигочемпионские места не менее жаркая. За одно оставшееся место сражаются шесть команд: «Ювентус» (64), «Лацио» (64), «Рома» (63), «Болонья» (62), «Милан» (60), «Фиорентина» (59). Многое решила встреча «Ромы» с «Аталантой» (1:2) в понедельник: команда Гасперини забронировала место в ЛЧ за два тура до конца.

Бундеслига: пролезет ли «Лейпциг» в еврокубки?

Бундеслига — единственная из топ-5 лиг, где первые два места уже распределены. «Байер» не повторил чудо прошлого сезона, но застолбил за собой вторую строчку.

К сенсации близок «Фрайбург». Он никогда не играл в ЛЧ, а за тур до конца закрепился на четвертом месте. Будет тяжело — решающая игра с «Айнтрахтом» с третьего места, а идущая пятой дортмундская «Боруссия» отстает только на одно очко.

Фиксируем провальный сезон «Лейпцига». На данный момент команда пролетает мимо еврокубков, но в последнем туре может зацепиться за Лигу конференций. Для этого нужна победа над «Штутгартом» и осечка «Майнца».

Лига 1: будет ли «Монако» вторым?

В лиге 1 победитель тоже давно известен, но борьба за медали еще не завершена. Головин может остаться лишь с бронзой — «Монако» отстает от «Марселя» на один балл.

Впереди последний тур. У монегасков — «Ланс» (9-е место, в гостях), у «Марселя» — «Ренн» (11-е место, дома).

«Гавр» в зоне стыков — спастись можно, только победив «Страсбур» и дождавшись осечки от «Реймса» или «Нанта». Но есть риск и прямого вылета — предпоследний «Сент-Этьен» отстает лишь на одно очко.

Источник - sport-express.ru

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