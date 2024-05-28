Лучшие бомбардиры Ла Лиги

В сезоне 2023/2024 в испанской Ла Лиге было забито 1005 голов в 380 матчах. За сезон голами отметились 276 футболистов.

İdman.biz предлагает вашему вниманию статистику лучших бомбардиров сезона.

Лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги стал Артем Довбик, украинский нападающий "Жироны" с 24 голами в 36 матчах (в среднем - 0,67 за игру).

Игрок "Жироны", ставший лучшим бомбардиром чемпионата Испании, стал представителем 21-го клуба, добившегося этого. До этого бомбардирами становились игроки 20 команд. Игроки "Реала" становились лучшими бомбардирами 28 раз. Индивидуальный рекорд принадлежит Лионелю Месси ("Барселона"), который 8 раз становился лучшим бомбардиром Ла Лиги.

Следующий рекорд Месси пока недостижим. Аргентинец забил 50 голов в сезоне 2011/2012. Действующий лучший бомбардир Довбик не смог забить и половины этой цифры.

Впервые за 15 лет лучший бомбардир Ла Лиги оказался не из "Реала" или "Барселоны". В последний раз лучшим бомбардиром не из этих двух грандов был Диего Форлан, уругвайский бомбардир мадридского "Атлетико" в сезоне 2008/2009.

Александр Сорлот ("Вильяреал") стал вторым бомбардиром текущего турнира с 23 голами в 34 матчах. Джуд Беллингем ("Реал") и Роберт Левандовски ("Барселона") поделили 3-е и 4-е места с 19 голами. В десятку лучших также вошли Анте Будимир ("Осасуна") с 17 голами, Юсеф Ан-Насири ("Севилья") и Антуан Гризманн ("Атлетико") - с 16, Альваро Мората ("Атлетико"), Винисиус Жуниор ("Реал") Борха Майораль ("Хетафе") - с 15.

Артем Довбик ("Жирона") и Хосе Луис Гарсиа Пепелу ("Валенсия") являются "королями пенальти" сезона с 7 голами.

Джуд Беллингем ("Реал") – третий лучший бомбардир чемпионата, забивший больше всего голов из полузащитников - 19 голов. Серхио Аррибаса из "Альмерии" забил 9 голов.

Самый результативный защитник - Эрик Гарсия из "Жироны" - на его счету 5 голов. Даниэль Карвахаль из "Реала" отличился 4 раза.

Больше всего результативных передач в Ла Лиге на счету Алекса Баэна ("Вильярреал") - 14 раз. Нико Уильямс ("Атлетик") 11 раз, Яго Аспас ("Сельта") и Савио ("Жирона") 10 раз помогали своим одноклубникам забивать голы. Всего за сезон ассистировали 274 игрока.

Артём Довбик ("Жирона") является лидером Ла Лиги по общему количеству голов и результативных передач. Он забил 24 гола и сделал 8 передач. Александра Сорлот ("Вильяреал") - 29 (23+6), Роберт Левандовски ("Барселона") - 27 (19+8). В общей сложности 362 игрока Ла Лиги помогли своей команде голами или результативными передачами.

Вугар Мамедов

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