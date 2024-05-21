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Статистика бомбардиров Бундеслиги

Мировой футбол
Новости
21 Мая 2024 12:27
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Статистика бомбардиров Бундеслиги

В сезоне 2023/2024 Бундеслиги 259 футболиста забили 985 голов.

İdman.biz представляет статистику лучших бомбардиров сезона.

Лучшим бомбардиром последнего сезона Бундеслиги стал Гарри Кейн, который не смог завоевать командный титул в «Баварии». Английский форвард забил 36 голов в 32 играх чемпионата страны (в среднем 1,125 за игру) и стал рекордсменом по количеству голов в первом сезоне в истории Бундеслиги. Предыдущий рекорд принадлежал Уве Зеелеру, который забил 30 голов в своем первом сезоне в «Гамбурге» 60 лет назад в сезоне 1963/1964.

Кейну не хватило 5 голов до рекорда Бундеслиги по результативности. 3 года назад поляк Роберт Левандовски забил 41 гол в составе «Баварии».

Серу Гирасси («Штутгарт») стал вторым с 28 голами в 28 играх, а Лоис Опенда («Лейпциг») - третьим с 24 голами в 34 играх.

Лучшему бомбардиру «Байера» Виктору Бонифасу удалось занять лишь 9-е место с 14 голами.

В первой десятке также Денис Ундав («Штутгарт», 18 голов), Максимилиан Байер («Хоффенхайм», 16), Эрмедин Демирович («Аугсбург», 15), Андрей Крамарич («Хоффенхайм», 15), Беньямин Шешко («Лейпциг», 14) и Дониэль Мален («Боруссия» Дортмунд).

Больше всего голов с пенальти забил полузащитник «Фрайбурга» Винченцо Грифо - 6. 6 из 8 своих голов в этом сезоне он забил с 11-метровой отметки.

Среди полузащитников больше всего голов забил Флориан Вирц («Байер») - 11. На счету Робина Хука из «Боруссии» (Менхенгладбах) 10 голов.

Среди номинальных защитников отличился Алехандро Гримальдо («Байер») с 10 голами. На счету его товарища по команде Джереми Фримпонга 9 голов.

Гримальдо также является лучшим по результативным передачам. Он помог своим товарищам по команде забить 13 раз.

У Яна-Никласа Беста из «Хайденхайма» 12 результативных передач. На счету Лероя Сане («Бавария»), Юлиана Брандта («Боруссия Дортмунд») и Хави Симонса («Лейпциг») по 11 результативных передач. Всего за сезон голевые передачи отдали 239 игроков.

Лидером Бундеслиги по общему количеству голов и результативных передач является Гарри Кейн - 44. К своим 36 голам форвард «Баварии» добавил 8 передач. На счету Серу Гирасси (31) из «Штутгарта» 28 голов и 3 асиста. А у Лоиса Опенда из «Лейпцига» также 31 - 24 гола и 7 передач.

Всего 315 игроков Бундеслиги помогли своей команде голами или результативными передачами.

Вугар Мамедов

İdman.biz

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