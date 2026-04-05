"Ботафого" подал судебный иск против "Лиона" из-за задолженности в размере 125 миллионов евро

"Ботафого" объявил о судебном иске против "Лиона" в связи с задолженностью французского клуба.

С 2022 года обоими клубами владела компания Eagle Football Holdings, основателем которой является американский бизнесмен Джон Текстор. Летом 2025 года Текстора отстранили от управления "Лионом", сообщает İdman.Biz.

Согласно заявлению "Ботафого", бразильский клуб предоставил французскому в виде займов более 745 миллионов реалов (около 125 миллионов евро), но новое руководство "Лиона" в одностороннем порядке расторгло соглашение и отказалось возвращать деньги.

"Невыполнение обязательств оказало прямое влияние на деятельность "Ботафого", нарушив финансовое планирование и повлияв на возможности продления контрактов и подписания игроков. В результате клуб, в частности, подвергся санкции в виде трансферного бана от ФИФА в конце 2025 года.

С этого момента "Ботафого" действует решительно и окончательно: клуб примет все возможные юридические меры для полного взыскания средств, причитающихся от "Лиона", и обеспечения непрерывности и устойчивости своего спортивного проекта", — говорится в заявлении "Ботафого".