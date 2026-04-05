"Ботафого" подал судебный иск против "Лиона" из-за задолженности в размере 125 миллионов евро

5 Апреля 2026 08:12
"Ботафого" объявил о судебном иске против "Лиона" в связи с задолженностью французского клуба.

С 2022 года обоими клубами владела компания Eagle Football Holdings, основателем которой является американский бизнесмен Джон Текстор. Летом 2025 года Текстора отстранили от управления "Лионом", сообщает İdman.Biz.

Согласно заявлению "Ботафого", бразильский клуб предоставил французскому в виде займов более 745 миллионов реалов (около 125 миллионов евро), но новое руководство "Лиона" в одностороннем порядке расторгло соглашение и отказалось возвращать деньги.

"Невыполнение обязательств оказало прямое влияние на деятельность "Ботафого", нарушив финансовое планирование и повлияв на возможности продления контрактов и подписания игроков. В результате клуб, в частности, подвергся санкции в виде трансферного бана от ФИФА в конце 2025 года.

С этого момента "Ботафого" действует решительно и окончательно: клуб примет все возможные юридические меры для полного взыскания средств, причитающихся от "Лиона", и обеспечения непрерывности и устойчивости своего спортивного проекта", — говорится в заявлении "Ботафого".

Новости по теме

"Барселона" внесла ясность в вопрос с повреждениями двух игроков
05:18
Мировой футбол

"Барселона" внесла ясность в вопрос с повреждениями двух игроков

Араухо и Берналь были заменены по ходу матча с "Атлетико"
Президент "Наполи" готов отпустить Конте в сборную Италии - СМИ
04:20
Мировой футбол

Президент "Наполи" готов отпустить Конте в сборную Италии - СМИ

Ранее Антонио Конте уже возглавлял национальную команду с 2014 по 2016 год
Мэттью Макконахи поблагодарил Дэвида Бекхэма за развитие футбола в США
02:00
Мировой футбол

Мэттью Макконахи поблагодарил Дэвида Бекхэма за развитие футбола в США

Макконахи является совладельцем "Остина" из МЛС
"Алавес" и "Осасуна" сыграли вничью в Ла лиге - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
01:20
Мировой футбол

"Алавес" и "Осасуна" сыграли вничью в Ла лиге - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Хозяева вырвали ничью в компенсированное время
"Монако" обыграл "Марсель" в матче Лиги 1 - ОБНОВЛЕНО
01:02
Мировой футбол

"Монако" обыграл "Марсель" в матче Лиги 1 - ОБНОВЛЕНО

И одержал седьмую победу подряд
"Интер" разгромил "Рому" в матче Серии А - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
00:44
Мировой футбол

"Интер" разгромил "Рому" в матче Серии А - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

И прервал серию их трех матчей без побед
Определились полуфинальные пары Кубка Англии
00:30
Мировой футбол

Определились полуфинальные пары Кубка Англии

Матчи этой стадии турнира состоятся 25 и 26 апреля

Самое читаемое

Натиг Багиров: "В Азeрбайджанe мeня называли "стариком" ужe в 22 года" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ВИДЕО
4 Апреля 11:33
Дзюдо

Натиг Багиров: "В Азeрбайджанe мeня называли "стариком" ужe в 22 года" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Совeтник прeзидeнта ФДА о причинах карьeрных рeшeний и спортивной судьбe своих сыновeй
Казахстанская шахматистка наказана за селфи с Магнусом
3 Апреля 21:16
Шахматы

Казахстанская шахматистка наказана за селфи с Магнусом - ВИДЕО

Норвежец согласился на селфи, но затем последовала жалоба арбитру

Магнус Карлсен "сдал" соперницу арбитрам сразу после совместного селфи - ФОТО/ВИДЕО
4 Апреля 12:07
Шахматы

Магнус Карлсен "сдал" соперницу арбитрам сразу после совместного селфи - ФОТО/ВИДЕО

Сама партия завершилась победой норвежца на 44-м ходу
Кубок Азербайджана: "Карабах" и "Сабах" не выявили победителя
3 Апреля 21:59
Чемпионат Азербайджана

Кубок Азербайджана: "Карабах" и "Сабах" не выявили победителя - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Рахмоналиев и Кади оформили по дублю в результативном матче