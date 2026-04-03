В Баку завершился первый день AGF Trophy по художественной гимнастике - ФОТО/ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Баку завершился первый день международного турнира по художественной гимнастике AGF Trophy 2026.

Как передает İdman.Biz, соревнования проходят с 3 по 5 апреля в Национальной гимнастической арене. В стартовый день гимнастки в юниорской и взрослой категориях выступили в индивидуальной программе с обручем и мячом, а также в групповых упражнениях с пятью мячами.

Азербайджан на турнире представляют Азада Атакишиева, Фидан Гурбанлы, Говхар Ибрагимова, Камилла Сеидзаде, Айла Искендерли, Нурай Мурадлы и Гюльнур Мамедли.

По итогам квалификации в финал с обручем вышли Говхар Ибрагимова и Камилла Сеидзаде, а в упражнениях с мячом - Камилла Сеидзаде, Фидан Гурбанлы и Азада Атакишиева.

Отметим, что в турнире принимают участие гимнастки из 15 стран, а победители и призеры определятся 5 апреля.

В Баку стартовал международный турнир AGF Trophy по художественной гимнастике.

Как сообщает İdman.Biz, соревнования проходят на Национальной гимнастической арене.

В первый день турнира гимнастки выступают в квалификационном этапе. Участницы в категориях взрослых и юниоров демонстрируют программы с обручем, мячом, булавами и лентой.

В турнире принимают участие спортсменки из 15 стран. Соревнования завершатся 5 апреля.

Фото: Ислам Атакишиев