Холанд оформил 12-й хет-трик с момента перехода в "Манчестер Сити"

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд оформил хет-трик в матче против "Ливерпуля" (4:0) в четвертьфинале Кубка Англии.

Норвежец реализовал пенальти и дважды забил с игры. Этот хет-трик стал для Холанда 12-м во всех турнирах с момента перехода в "Манчестер Сити" летом 2022 года. Это лучший результат среди игроков топ-5 лиг за этот период, сообщает İdman.Biz.

Холанд обошел форварда "Баварии" Харри Кейна, в активе которого 11 хет-триков за этот отрезок.

В этом сезоне Холанд провел 44 матча во всех турнирах, забил 33 гола и сделал семь результативных передач.