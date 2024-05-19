Судьбу дерби "Галатасарай" - "Фенербахче" решил один гол - ВИДЕО

Завершился 37-й тур турецкой Суперлиги.
İdman.biz сообщает, что в последней игре тура состоялось стамбульское дерби.
«Галатасарай» принимал на своем поле «Фенербахче». Одного очка хватило бы команде Окана Бурука в этом матче для официального оформления досрочного чемпионства. Но они не смогли воспользоваться этой возможностью. Гости, оставшиеся в меньшинстве на 21-й минуте, одержали важную победу. Чаглар забил победный гол на 71-й минуте.
Несмотря на поражение, «Галатасарай» сохранил лидирующие позиции. Команда с 99 очками опережает второй "Фенербахче" на 3 очка.
«Галатасарай» впервые в сезоне 2023/2024 потерял очки. Серия «желто-красных» из 18 побед подряд завершилась неудачей в принципиальнейшем противостоянии. С учетом прошлого сезона победная серия команды Окана Бурука дома составила 24 игры.
Отметим, что «Галатасарай» в последнем туре будет гостем «Коньяспора», а «Фенербахче» на своем поле встретится с «Истанбулспором».
Турецкая Суперлига
37-й тур
«Галатасарай» - «Фенербахче» - 0:1
İdman.biz