"Ливерпуль" получил двойку в дерби - ВИДЕО

В английской премьер-лиге состоялись 4 игры 29-го тура.

İdman.biz сообщает, что «Ливерпуль» потерпел тяжёлый удар в чемпионской гонке.

Команда Юргена Клоппа проиграла «Эвертону» в ливерпульском дерби. После этого поражения шансы «красных» на чемпионство снизились до минимума. «Ливерпуль», отстающий от «Арсенала» на 3 очка, опережает «Манчестер Сити» на 1 очко. У «Сити» в запасе 2 игры.

«Манчестер Юнайтед» победил «Шеффилд Юнайтед» со счетом 4:2.

Английская Премьер-лига

Игры 29 тура

«Вулверхэмптон» — «Борнмут» — 0:1

«Кристал Пэлас» – «Ньюкасл» – 2:0

«Эвертон» — «Ливерпуль» — 2:0

«Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед» — 4:2

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