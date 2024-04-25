25 Апреля 2024
RU

"Ливерпуль" получил двойку в дерби - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
25 Апреля 2024 06:26
"Ливерпуль" получил двойку в дерби - ВИДЕО

В английской премьер-лиге состоялись 4 игры 29-го тура.

İdman.biz сообщает, что «Ливерпуль» потерпел тяжёлый удар в чемпионской гонке.

Команда Юргена Клоппа проиграла «Эвертону» в ливерпульском дерби. После этого поражения шансы «красных» на чемпионство снизились до минимума. «Ливерпуль», отстающий от «Арсенала» на 3 очка, опережает «Манчестер Сити» на 1 очко. У «Сити» в запасе 2 игры.

«Манчестер Юнайтед» победил «Шеффилд Юнайтед» со счетом 4:2.

Английская Премьер-лига
Игры 29 тура
«Вулверхэмптон» — «Борнмут» — 0:1
«Кристал Пэлас» – «Ньюкасл» – 2:0
«Эвертон» — «Ливерпуль» — 2:0
«Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед» — 4:2

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"Месси и в 80 лет будет лучшим игроком на поле в МЛС"
09:03
Мировой футбол

"Месси и в 80 лет будет лучшим игроком на поле в МЛС"

"Все любят его видеть, потому что он величайший игрок всех времён"
"Трабзонспор" в шаге от финала - ВИДЕО
06:12
Мировой футбол

"Трабзонспор" в шаге от финала - ВИДЕО

Завершились первые игры полуфинала Кубка Турции
Капелло назвал игроков, которые будут делать разницу на ЧЕ-2024
24 Апреля 23:01
Мировой футбол

Капелло назвал игроков, которые будут делать разницу на ЧЕ-2024

"Есть два игрока, которые будут делать разницу"
Прощание с клубом Ла Лиги: спустя 15 сезонов
24 Апреля 19:40
Мировой футбол

Прощание с клубом Ла Лиги: спустя 15 сезонов

31-летний полузащитник покинет испанский клуб
Жиру достиг соглашения с клубом MLS
24 Апреля 19:11
Мировой футбол

Жиру достиг соглашения с клубом MLS

37-летний нападающий подпишет контракт сроком на 1,5 года
В этом рейтинге Роналду последний, Месси не включен
24 Апреля 18:26
Мировой футбол

В этом рейтинге Роналду последний, Месси не включен

Лионель Месси не вошел в список из 40 человек

Самое читаемое

Решение УЕФА по ЕВРО-2024
23 Апреля 17:21
Мировой футбол

Решение УЕФА по ЕВРО-2024

Определено количество футболистов, которые команды-участницы Евро-2024 могут включить в заявку
Азербайджанский боксер победил армянина
22 Апреля 18:11
Бокс

Азербайджанский боксер победил армянина

Азербайджанская боксерша Анаханым Исмаилова начала чемпионат Европы, проходящий в столице Сербии Белграде, с победы
Разгром в лондонском дерби - ВИДЕО
24 Апреля 06:56
Мировой футбол

Разгром в лондонском дерби - ВИДЕО

Стартовали игры 29-го тура английской Премьер-лиги
Финал Лиги чемпионов может пройти в Грузии
23 Апреля 11:54
Мировой футбол

Финал Лиги чемпионов может пройти в Грузии

Грузия планирует принять финал Лиги чемпионов в 2028 году