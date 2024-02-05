Трансферный дайджест

Паласиос готов перебраться в АПЛ, Зелиньский в шаге от перехода в «Интер»



Чемпион мира Эсекиэль Паласиос летом может перебраться из «Байера» в АПЛ

Слухи, сплетни и большие деньги - İdman.biz представляет очередной трансферный обзор от livesport.ru.

Эсекиэль Паласиос

«Байер», полузащитник, 25 лет

Центральный полузащитник «Байера» Эсекиэль Паласиос является системообразующим футболистом клуба, лидирующего в Бундеслиге.

Неудивительно, что на чемпиона мира 2022 года в составе сборной Аргентины положили глаз более богатые и титулованные команды.

Как сообщает немецкое издание Bild, 25-летним хавбеком активно интересуются «Манчестер Сити», «Астон Вилла» и «Ньюкасл».

В настоящий момент фаворитом в споре за Паласиоса является клуб из Бирмингема. У него хорошо налажены связи с «Байером». Оттуда в «Астон Виллу» уже перебирались Леон Бэйли и Мусса Диаби, задающие сейчас тон в команде Унаи Эмери.

Контракт Паласиоса с «Байером» действует до конца июня 2028 года. Леверкузенский клуб уже объявил, что не расстанется со своим ключевым игроком дешевле 60 млн евро. Всего аргентинец сыграл за «Байер» 75 матчей, забил 8 голов.

Наш прогноз: летом Паласиос переберется в АПЛ.

Бруну Фернандеш

«Манчестер Юнайтед», 29 лет, полузащитник

Лидер «Манчестер Юнайтед» Бруно Фернандеш продолжает будоражить сердца богатеев из Саудовской Аравии, желающих украсить им свою лигу.

По данным Record, зимой саудиты снова предприняли попытку заполучить португальского полузащитника и предложили ему невероятный контракт. Тем не менее, Бруну Фернандеш его отклонил и решил продолжить выступление за «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает издание, в летнее трансферное окно «Аль-Хилаль» сделает еще одну попытку заполучить 29-летнего полузащитника в свои ряды.

На приобретении активно настаивает главный тренер команды Жорже Жезуш, работавший с хавбеком в «Спортинге» в начале его карьеры.

В этом сезоне Бруну Фернандеш сыграл 22 матча, забил 3 гола, отдал 5 результативных передач.

Наш прогноз: португалец останется в составе «МЮ».

Лукас Вера

«Оренбург», полузащитник, 26 лет

Лидером «Оренбурга» Лукасом Верой активно интересуется московский «Локомотив» и намерен осуществить трансфер перед возобновлением сезона РПЛ.

Как сообщает «Матч ТВ», аргентинец на сборе в Турции объявил о своем желании уйти в российский топ-клуб спортивному директору Дмитрию Андрееву, который в свое время был инициатором приглашения Веры в «Оренбург».

Московский «Локомотив» пытался купить аргентинца перед началом сезона и в декабре, но тогда его предложение отклонили. Сейчас же Лукас Вера намерен уйти из клуба, и если его не отпустят, готов поставить ультиматум.

Основной причиной разногласий между железнодорожниками и «Оренбургом» являются финансовые условия. «Локомотив» хочет взять в аренду полузащитника, а после окончания сезона совершить полноценный трансфер. Это не устраивает «Оренбург», который хочет сразу получить деньги.

В этом сезоне в РПЛ Вера сыграл 18 матчей, забил один гол, отдал четыре результативные передачи. На портале Transfermarkt он оценивается в 3 млн евро.

Наш прогноз: Вера перейдет в феврале в «Локомотив».

Петр Зелиньский

«Наполи», 29 лет, полузащитник

Полузащитник «Наполи» Петр Зелиньский давно находится на радаре у «Интера» и «Ювентуса», которые ждут окончания его контракта, чтобы подписать поляка в качестве свободного агента.

Соглашение Зелиньского истекает летом 2024 года, и он уже сейчас может вести переговоры с любым клубом. По данным La Gazzetta dello Sport, 29-летний хавбек договорился с «неррадзури» о заключении контракта.

Спортивный директор «Интера» Беппе Маротта считается гуру таких сделок, большинство футболистов миланского клуба при нем перешли в команду как свободные агенты.

Отказ Зелиньского продлить контракт с «Наполи» привел в бешенство руководство клуба, которое решило исключить его из заявки на плей-офф Лиги чемпионов.

В этом сезоне поляк сыграл за «Наполи» 26 матчей, забил 3 мяча, отдал 2 голевые передачи.

Наш прогноз: Зелиньский летом станет игроком «Интера».

Федерико Кьеза

«Ювентус», 26 лет, нападающий

Нападающий туринского «Ювентуса» Федерико Кьеза не хочет продлевать контракт с клубом и хочет попробовать свои силы в другом чемпионате.

По данным La Gazzetta dello Sport, «старая синьора» готова отпустить травматичного футболиста, если он до лета не продлит контракт, истекающий в июне 2025 года.

«Ювентус» уже работает над заменой Кьезы. В шорт-лист туринцев попали Маттиа Дзакканьи («Лацио»), Георгий Судаков («Шахтер») и Доменико Берарди («Сассуоло»). Но они могут не понадобиться.

Очень сильно прогрессируют молодой турецкий нападающий Кенан Йилдыз и находящийся в аренде в «Фрозиноне» аргентинец Матиаса Соуле. По своей манере игры и амплуа они очень схожи с Федерико Кьезой.

В нынешнем сезоне 26-летний форвард провел 18 матчей, забил 6 голов.

Наш прогноз: Кьеза летом уйдет из «Ювентуса».

Антон Миранчук

«Локомотив», полузащитник, 28 лет

Переговоры полузащитника московского «Локомотива» Антона Миранчука о продлении контракта зашли в тупик и он может перебраться в Европу.

Его соглашение действует до лета 2024 года, уже сейчас он имеет право вести переговоры с другими командами и подписывать предварительный контракт.

Как сообщил агент футболистов Вадим Шпинев, Миранчуком интересуются турецкие клубы и предлагают хорошие условия в случае перехода. Также у него есть вариант перебраться в Европу в один из ведущих чемпионатов.

«Локомотив» готов с ним продлить соглашения, но новое руководство определило верхние границы заработной платы, куда пока не вписывается Миранчук. Понижение оклада не устраивает футболиста.

В этом сезоне 28-летний Миранчук в 24 играх забил 4 гола, отдал 5 результативных передач.

Наш прогноз: Миранчук не найдет общий язык с «Локомотивом» и покинет команду летом.

Фелипе Андерсон

«Лацио», полузащитник, 30 лет

Бразильский полузащитник «Лацио» Фелипе Андерсон задумался над уходом из клуба. На него уже имеется претендент в лице туринского «Ювентуса», готовый подписать его в качестве свободного агента.

Контракт 30-летнего вингера с «орлами» заканчивается в июне 2024 года и сейчас он контактирует со «старой синьорой» на предмет перехода, сообщает известный итальянский журналист Ромео Агрести. Условия контракта пока неизвестны.

Также у него есть предложение от «Лацио» с зарплатой 3,5 млн евро в год плюс бонусы. Но Фелипе Андерсона напрягает неопределенность с фигурой главного тренера на следующий сезон.

В нынешнем сезоне бразилец сыграл в Серии А 21 матч, забил 2 гола, отдал 6 передач.

Наш прогноз: Фелипе Андерсон не перейдет в «Ювентус».

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