3 Февраля 2024
RU

Мбаппе переходит в "Реал" в качестве свободного агента - Le Parisien

Мировой футбол
Новости
3 Февраля 2024 21:44
Мбаппе переходит в "Реал" в качестве свободного агента - Le Parisien

Нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе переходит в мадридский «Реал» в качестве свободного агента, сообщает Le Parisien.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», по информации источника, Мбаппе принял решение покинуть Лигу 1 по окончании сезона и присоединиться к «сливочным». Килиан сообщил о своём решении «ПСЖ», он не будет продлевать контракт с французским клубом.

Напомним, Мбаппе запрашивает у «сливочных» зарплату € 70 млн в год, которая будет выплачиваться в течение пятилетнего срока действия контракта. Кроме того, форвард хочет € 100-125 млн плюс премиальные для матери Мбаппе, которая является его футбольным агентом. В нынешнем сезоне Килиан сыграл 27 матчей с учётом всех соревнований, забил 28 мячей и записал на свой счёт шесть результативных передач.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"Мне не нравилось, как играл "Реал", но находиться в нём было моей мечтой"
20:10
Мировой футбол

"Мне не нравилось, как играл "Реал", но находиться в нём было моей мечтой"

"Я с детства следил за Зиданом..."
Клопп: После моего решения об уходе игроки в раздевалке кричат "За Юргена!"
18:03
Мировой футбол

Клопп: После моего решения об уходе игроки в раздевалке кричат "За Юргена!"

"Если бы я не объявил о том, о чём объявил неделю назад, то что бы изменилось?"
"Я возлагал на него большие надежды"
16:43
Мировой футбол

"Я возлагал на него большие надежды"

"Он вернулся на некоторое время, а затем получил новую травму"
Самые юные бомбардиры - ФОТО
15:21
Мировой футбол

Самые юные бомбардиры - ФОТО

Стали известны имена футболистов до 19 лет, забивших больше всего голов в сезоне-2023/24 в топ-5 лигах
Мбаппе впереди всех
11:59
Мировой футбол

Мбаппе впереди всех

IFFHS объявил список футболистов, забивших больше всего голов в 2024 году
"Галатасарай" стал лидером - ВИДЕО
09:28
Мировой футбол

"Галатасарай" стал лидером - ВИДЕО

24-й тур Турецкой Суперлиги начался с трёх игр

Самое читаемое

"Сабах" попрощался с Мурадом Мусаевым
1 Февраля 11:15
Азербайджанский футбол

"Сабах" попрощался с Мурадом Мусаевым

Состоялась встреча главного тренера "Сабаха" Мурада Мусаева с руководством клуба
Гурбан Гурбанов - 400
1 Февраля 15:24
Азербайджанский футбол

Гурбан Гурбанов - 400

Свою первую победу во главе с Гурбановым "Карабах" одержал в сезоне 2008/09.
В Баку прошла генеральная ассамблея новосозданной Международной федерации Човкена - ФОТО
1 Февраля 17:49
Конный спорт

В Баку прошла генеральная ассамблея новосозданной Международной федерации Човкена - ФОТО

В мероприятии приняли участие 29 представителей из 19 стран со всех континентов
Фарид Гаибов поделился радостной новостью
1 Февраля 16:41
Другие

Фарид Гаибов поделился радостной новостью

«Создана Международная федерация човкена...»