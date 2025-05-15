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ПСЖ хочет подписать лидера атак "Боруссии", но упирается в пункт контракта

Мировой футбол
Новости
15 Мая 2025 18:32
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ПСЖ хочет подписать лидера атак "Боруссии", но упирается в пункт контракта

«Пари Сен-Жермен» проявляет серьезный интерес к Сере Гирасси, который провел выдающийся сезон, забив 33 гола во всех турнирах. Нападающий сборной Гвинеи перешел в «Боруссию Дортмунд» прошлым летом из «Штутгарта» и быстро стал ключевым игроком команды. Однако путь к его трансферу в Париж может оказаться не таким простым.

Как передает İdman.biz, в контракте 29-летнего форварда указана сумма отступных в размере 70 миллионов евро, но воспользоваться ею могут только семь европейских клубов: «Барселона», «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Арсенал» и «Ливерпуль». Это означает, что ПСЖ придется договариваться с «Боруссией» напрямую и, возможно, платить больше.

Несмотря на интерес со стороны клубов АПЛ, в Дортмунде не спешат расставаться с игроком. По словам управляющего директора клуба Ларса Риккена, сам Гирасси хотел перейти в «Боруссию» и не планировал уходить уже через год.

İdman.biz

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